FUTEBOL Organizadas do São Paulo pedem renúncia de Julio Casares: "O navio está à deriva" No final do ano passado, foi revelado um esquema ilegal de venda de camarotes no Morumbis

Duas das principais torcidas organizadas do São Paulo, a "Independente" e a "Dragões da Real", romperam com o presidente do clube, Julio Casares. As uniformizadas soltaram notas oficiais pedindo a renúncia do mandatário.

O São Paulo vive crise política e institucional. No final do ano passado, foi revelado um esquema ilegal de venda de camarotes no Morumbis. A Polícia Civil ainda investiga possíveis irregularidades financeiras no clube paulista.

A investigação apura a realização de 35 saques em dinheiro vivo das contas do São Paulo, cujo total soma R$ 11 milhões, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.

"Eis que o tempo mostrou uma verdade cretina, covarde e canalha daquele que dizia ser o 'presidente da arquibancada'", diz parte da nota da "Torcida Independente".

"Hoje fazemos voz com todos que querem FORA CASARES mas ele só sai por RENÚNCIA espontânea ou por impeachment do Conselho. Lembramos, 1/3 de conselheiros são suficientes pra manter o cara no poder. Apontaremos Conselheiro por Conselheiro se for necessário", continua a nota.

"BASTA de circo! O time já está treinando, sem dinheiro, sem reforços de peso. Nem diretoria de futebol está nomeada. O navio está à deriva", critica a "Independente".

De acordo com o portal UOL, Julio Casares já foi aconselhado por aliados políticos para considerar um movimento de impeachment depois da deflagração do novo escândalo. A pressão sobre o mandatário é enorme, e correntes importantes do clube podem deixar de apoiar a gestão.

O mandato de Julio Casares no São Paulo se encerra no final de 2026. Ele foi reeleito presidente do clube tricolor em dezembro de 2023. Na última eleição, Casares não teve oposição no pleito, sendo o único candidato.

