futebol
Organizadas do Sport se envolvem em confusão na Ressacada
Brigas aconteceram durante o jogo do time rubro-negro contra o Avaí, pela Série B
Organizadas do Sport se envolveram em uma confusão nas arquibancadas da Ressacada, nesta quarta-feira (19), durante o jogo do time rubro-negro contra o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Segundo relatos de torcedores presentes no jogo, integrantes da Torcida Jovem e da Gang da Ilha iniciaram uma briga e a Polícia Militar de Santa Catarina precisou ser acionada para apaziguar os ânimos.
O jogo chegou a ser paralisado durante a confusão. Após intervenção da polícia, organizadas ficaram em lados diferentes no estádio. Em campo, o Avaí venceu o Sport por 2x1.
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