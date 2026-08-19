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futebol Organizadas do Sport se envolvem em confusão na Ressacada Brigas aconteceram durante o jogo do time rubro-negro contra o Avaí, pela Série B

Organizadas do Sport se envolveram em uma confusão nas arquibancadas da Ressacada, nesta quarta-feira (19), durante o jogo do time rubro-negro contra o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo relatos de torcedores presentes no jogo, integrantes da Torcida Jovem e da Gang da Ilha iniciaram uma briga e a Polícia Militar de Santa Catarina precisou ser acionada para apaziguar os ânimos.

O jogo chegou a ser paralisado durante a confusão. Após intervenção da polícia, organizadas ficaram em lados diferentes no estádio. Em campo, o Avaí venceu o Sport por 2x1.

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