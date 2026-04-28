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LUTA

Organizador "condiciona" megaluta entre Fury e Joshua à presença de Dua Lipa; entenda

Empresário saudita Turki Alalshikh coloca show de popstar na lista de prioridades para evento entre dois dos maiores nomes do boxe na atualidade, diz jornal

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Tyson Fury, Anthony Joshua e Dua Lipa Tyson Fury, Anthony Joshua e Dua Lipa  - Foto: Reprodução redes sociais

Os pugilistas ex-campeões peso-pesado Anthony Joshua e Tyson Fury podem precisar da popstar Dua Lipa para realizar um dos encontros mais esperados do mundo do boxe nos últimos anos. Embora os nomes sejam de universos diferentes, a apresentação da cantora é uma das prioridades da lista do promotor do evento, o empresário saudita Turki Alalshikh. A informação é da SKY Sports.

O empresário tem como sonho de consumo uma luta entre os dois melhores britânicos na atualidade, mas com a presença de um terceiro nome tão notório quanto a compatriota Dua Lipa pode ser o diferencial para a disputa cair nas graças do Reino Unido.

Este seria um tempero a mais na já longa novela que se arrasta na negociação entre os atletas.

 

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Fury é um peso-pesado de renome há anos. Joshua é uma superestrela desde que conquistou o ouro olímpico em Londres 2012. Teria sido uma luta gigantesca desde o momento em que Joshua se profissionalizou. Mas, no boxe, confrontos tão importantes geralmente acontecem quando ambos os lutadores atingem o nível mundial, e isso exige tempo e desenvolvimento.

Com a saída de Fury do esporte após sua vitória sobre Wladimir Klitschko em 2015, quando se tornou campeão mundial unificado, suas trajetórias não se cruzaram. Um a um, Joshua conquistou os cinturões que Fury havia detido. Quando Fury retornou ao boxe, ele mirou em Deontay Wilder e derrotou o americano de golpes potentes para conquistar o título mundial dos pesos pesados do WBC.

Fury e Joshua estiveram perto de se enfrentar em uma disputa pelo título indiscutível dos pesos pesados, mas Wilder reivindicou seu direito à trilogia contra Fury. Joshua perderia seus cinturões para Oleksandr Usyk e não conseguiria recuperá-los na revanche.

Fury então lutou contra Usyk pelo título indiscutível e também perdeu para o brilhante ucraniano. Amargurado, Fury se aposentou em 2025 e só agora retornou ao boxe.

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