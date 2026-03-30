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Santa Cruz Órgãos não são procurados por vistoria no Arruda e Santa Cruz deve estrear na Série C na Arena Clube tinha o objetivo de jogar para pelo menos 15 mil torcedores, diante do Itabaiana, na próxima segunda-feira (6)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e o Corpo de Bombeiros informaram, nesta segunda-feira (30), não ter recebidos solicitações por parte do Santa Cruz para a realização de vistorias no Arruda, com o objetivo da estreia tricolor na Série C acontecer no estádio. A informação chega, após o presidente patrimonial do clube, Adriano Lucena, afirmar que a diretoria já havia formalizado a visita dos órgãos de segurança.

O Santa Cruz entra em campo pela Série C do Brasileiro na próxima segunda-feira (6), e a expectativa da cúpula de futebol coral era que a partida perante o Itabaiana, às 20h, pudesse acontecer no José do Rego Maciel. Reformas têm sido feitas no estádio, com o objetivo do Tricolor retornar o quanto antes para casa.

No site da CBF, o confronto perante os sergipanos está agendado para a Arena de Pernambuco. Conforme o Manual de Competições da entidade, a mudança de um local de jogo deve ser solicitada com dez dias úteis de antecedência.

Segundo a SDS, o último laudo de segurança emitido pela Polícia Militar foi em 18 de dezembro de 2025. Na ocasião, o estádio foi reprovado, "devido à ausência de documentação obrigatória exigida por lei, o que inviabiliza a certificação das condições de segurança do equipamento".

Ainda de acordo com o órgão foram identificadas pendências relacionadas ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), "além da inexistência de projeto aprovado de prevenção e combate a incêndio e pântico". Ainda durante a vistoria, a Defesa Civil do Recife apontou risco estruturais no estádio. Entre eles, um que comprometia o acesso de ambulâncias.

À Folha de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros informou que não houve solicitação formal para realização de vistoria no Arruda. A corporação informou que "o processo de regularização do referido equipamento segue em andamento, porém ainda apresenta pendências documentais" que impedem a vistoria técnica.

Procurado pela reportagem, o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, informou que "devemos formalizar posição em breve". A ideia da diretoria era abrir o estádio na estreia da Série C para pelo menos 15 mil torcedores.

O último jogo do Santa Cruz com público no Arruda aconteceu no dia 13 de julho de 2025. Na oportunidade, o Tricolor ficou no empate em 1x1, com o Santa Cruz de Natal, pela primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Patrimonial

Em contato com Adriano Lucena, o dirigente reiterou que o clube fez solicitação formal à Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) para encaminhar o pedido aos órgãos competentes de realizaram as visitas técnicas e regularização dos documentos.

Por sua vez, a reportagem entrou em contato com a comunicação da FPF-PE para maiores esclarecimentos sobre o tema, mas até o momento do fechamento desta edição não obteve resposta.

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