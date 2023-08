Orgia, corrupção e áudio vazado: quem é o chefe da Federação Espanhola que beijou jogadora na Copa

A- A+

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol, se desculpou, na manhã desta segunda-feira, pelo beijo que deu na atacante da Espanha Jenni Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina 2023.



O caso gerou revolta entre ministros e outros políticos do país, que pressionaram pela renúncia do dirigente. Mas esta não foi a primeira situação polêmica em que o cartola se envolveu nos últimos anos.

Luis Manuel Rubiales Béjar é um ex-jogador de futebol que passou equipes locais como Xerez, Levante e Alicante. Como atleta, não obteve tanto destaque. No entanto, em 2018, ele assumiu a chefia da federação nacional do esporte e, em 2019, foi eleito vice-presidente da Uefa. Antes disso, ele presidia a Associação de Jogadores Espanhóis de Futebol, o sindicato da categoria no país.

No ano passado, Rubiales esteve no centro de uma controvérsia sobre a organização da Supercopa da Espanha, a partir de áudios entre ele e o ex-zagueiro Gerard Piqué publicados pelo jornal "El Confidencial". As conversas vazadas apontavam que o ex-atleta teria recebido uma comissão de 24 milhões de euros para intermediar a transferência do torneio para a Arábia Saudita.



Na ocasião, os dois alegaram que tudo correu dentro da legalidade. Piqué afirmou que os áudios foram "filtrados por interesse", e Rubiales negou transações com a empresa do ex-Barcelona. Um mês depois, o Ministério Público Anticorrupção abriu uma apuração sobre o caso.



Além disso, o jornal "El Confidencial" revelou que Rubiales gravou, em segredo, conversas com membros do governo espanhol e com o presidente do sindicato dos jogadores de futebol (AFE), David Aganzo. Rubiales precisou se explicar ao Conselho Superior de Esportes (CSD) porque, segundo o governo espanhol, ele teria gravado conversas privadas com o alto escalão da gestão de Pedro Sánchez — entre eles, o ex-ministro da Cultura e do Esporte José Guirao e a ex-secretária de Esporte Irene Lozano.

Em outro episódio controverso, em abril do ano passado, Rubiales foi acusado de receber dinheiro da federação para pagar a própria residência. Seriam cerca de 3.100 euros, por mês, sem que ele tivesse direito ao benefício, o que ele nega. Segundo o "Diario de Leon", a organização previa o auxílio financeiro ao cartola que tivesse domicílio ou residência fora de Madri. Desde a polêmica, o regulamento foi alterado para detalhar os requisitos para a obtenção do benefício.

Outra polêmica foi iniciada por um tio de Luis Rubiales que era ex-chefe de gabinete da federação. Juan Rubiales denunciou à Procuradoria Anticorrupção que o dinheiro da entidade era revertido para a realização de festas particulares do sobrinho. A orgia teria ocorrido em 2020 num chalé em Salobreña e, segundo o tio do cartola, teria reunido "de oito a dez mulheres jovens".

Na época, a federação negou as acusações e atribuiu as acusações a um suposto "rancor" do ex-funcionário e a supostas "alianças demonstradas por aqueles que buscam uma deterioração constante da imagem do presidente".

Dirigente se desculpa por beijo forçado em jogadora

A cena aconteceu depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra na final do Mundinal. Luis Rubiales segurou a cabeça de Jenni Hermoso e roubou um beijo da atleta após o título da Espanha. O comportamento foi duramente criticado e, por conta disso, o dirigente emitiu um vídeo pedido de desculpas.

— Estamos diante um feito histórico, um dos dias mais felizes do futebol espanhol. Campeãs do mundo, é uma barbaridade. Estamos trabalhando nisso há muito tempo e estamos muito orgulhosos, mas também há um incidente que tenho de lamentar, por tudo o que aconteceu entre uma jogadora e eu — disse Rubiales no começo do vídeo.

— Há uma magnífica relação entre ambos, assim como com as outras. Seguramente, errei, tenho que reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má-fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea. A partir daí, não percebemos o que se passou, porque considerávamos algo natural, normal e sem qualquer má-fé, mas parece que se formou um furacão por parte de pessoas que se sentiram afetadas com isso — continuou o presidente.

— Tenho de pedir desculpa, não tenho alternativa. Além disso, tenho de aprender com isso e perceber que, quando represento uma instituição tão importante como a Federação, sobretudo em cerimônias, tenho de ter mais cuidado. Há uma declaração da minha parte, neste contexto, em que disse que isso parecia uma idiotice... Foi por isso mesmo, porque, aqui dentro, ninguém deu a mínima importância. Também quero pedir desculpa, porque admito que, de fora, se tenha visto de outra maneira — finalizou.

O que disseram os envolvidos

"Não gostei, hein!", disse Jenni Hermoso rindo, em um vídeo que mostra a comemoração no vestiário, no que pareceu ser sua resposta a piadas das companheiras de time.

Após a polêmica do beijo forçado, a atleta fez um pronunciamento e isentou Rubiales.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão", disse ela, em declarações fornecidas pela Federação.

Em um story no Instagram de Salma Paralluelo, o presidente da Federação aparece anunciando que as jogadoras farão uma viagem a Ibiza "e lá vamos celebrar o casamento de Jenni e Luis Rubiales", disparou.

"Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", afirmou Jenni.

Em entrevista à Radio Marca, Rubiales criticou os questionamentos que recebera pelo comportamento.

— O beijo com Jenni? Tem idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm uma demonstração insignificante de afeto, não podemos dar atenção à idiotice. Somos campeões e é com isso eu eu fico — disse.

