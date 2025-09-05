Sex, 05 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
documentário

Origens simples, bastidores e gravação: documentário mergulha no escândalo da "Máfia do Apito"

Série em três episódios, que estreia nesta sexta-feira, busca personagens e revive histórias do esquema que levou à anulação de 11 jogos em 2005

Reportar Erro
Edílson Pereira de Carvalho fala em cena de 'A Máfia do Apito' Edílson Pereira de Carvalho fala em cena de 'A Máfia do Apito'  - Foto: Divulgação

O maior escândalo de arbitragem do futebol brasileiro completa 20 anos em 2025 e será recontado pelas lentes.

Em três episódios, a série documental “A Máfia do Apito”, que estreia hoje, às 19h30, no Sportv, retrata, entre depoimentos, informações e narrativa, as origens, ações e destinos dos personagens envolvidos em um esquema de manipulação de resultados de partidas para beneficiar apostadores que terminou com a anulação e remarcação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro de 2005.

Diretor do documentário, uma parceria entre a agência Feel The Match e o Sportv, Bruno Maia conta que a série levou um ano em pré-produção e mais um em produção.

Alguns dos principais depoimentos são o de Edílson Pereira de Carvalho, ex-árbitro banido do futebol por manipulação de resultados em troca de vantagens financeiras, e de Nagib Fayad, o Gibão, apontado nas denúncias como mentor do esquema.

Outro árbitro denunciado pelo esquema, Paulo José Danelon não topou participar da produção, conta o diretor. Com Edílson, foram gravadas nove horas de depoimento.

— Eu tentei que a série não fosse uma biografia do Edílson, apesar de trazermos muita informação dele. São dados que podem flertar com delitos e atitudes de caráter duvidoso, mas que se somam para mostrar o que eu quero: como alguém do futebol está suscetível a pessoas que são capazes de fazer, de maneira precária, um crime desse tamanho. Mesmo não tendo muita informação, muita estrutura, mesmo sendo só um cara e um apostador, já se consegue causar esse estrago — explica.

 

Leia também

• Brasil x Chile registra terceiro pior público da seleção no Maracanã neste século

• STJD pune Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação em jogo do Brasileirão

• Federação Inglesa decide não recorrer da absolvição de Paquetá em caso de manipulação

Entre as novidades do documentário está a reprodução de uma fita de áudio que deu origem às denúncias iniciais e a toda a investigação. O jornalista e hoje apresentador do Sportv André Rizek dá outro depoimento importante à série, assim como a também jornalista Thaís Oyama. Enquanto trabalhavam na revista Veja, Oyama recebeu uma primeira denúncia, de uma fonte mantida em sigilo, sobre o caso, e Rizek mergulhou por seis meses na apuração até a publicação da primeira reportagem, além de ter seguido acompanhando os desdobramentos da investigação. Ele conta que falar sobre o caso na série foi como uma viagem no tempo:

— O documentário não é sobre a minha matéria e da Thaís. É sobre a Máfia do Apito como um todo. Então o Bruno foi a lugares aonde eu não fui, que é mergulhar no perfil psicológico dos apostadores. Eu foquei muito no escândalo que estava em andamento. Ele foi desde as origens, em como é que o Edílson foi fazer aquilo, enquanto a minha matéria era muito factual do que estava acontecendo, do esquema. O documentário traz revelações para mim também, coisas que eu não lembrava, que eu não sabia direito ou que não interessavam para a revista na época. É um documentário maior do que a matéria, então estou ansioso pra mergulhar nele.

 

Jornalista e apresentador dos canais Sportv, André Rizek também fala no documentário Jornalista e apresentador dos canais Sportv, André Rizek também fala no documentário — Foto: Divulgação

Os três episódios de “A Máfia do Apito” vão ao ar no Sportv entre hoje e domingo, (5 a 7 de setembro), sempre às 19h30. Logo após a exibição na TV, a série ficará disponível também para assinantes do canal no Globoplay.

— Talvez seja a maior história de true crime no futebol brasileiro, em crimes relacionados ao futebol. É um documentário sobre a “aventura” que pessoas comuns viveram do dia para a noite, quando duas ou três delas começam a se meter nessa, seja comprando um árbitro ou vendendo um jogo para um apostador. Quando eles veem, estão no meio de um furacão. E eram pessoas que tinham vidas relativamente comuns, não eram grandes criminosos, que aparentemente tinham histórico — resume Maia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter