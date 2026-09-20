A- A+

Refeno Orion bate recorde e conquista Fita Azul da Refeno Embarcação completou a travessia de 300 milhas náuticas de Recife até Fernando de Noronha em 14h18min56s

A primeira participação do Orion Racing Brasil já entrou para a história da Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno). A embarcação pernambucana do comandante Sérgio Avellar conquistou a Fita Azul da 37ª edição e, de quebra, estabeleceu um novo recorde ao completar a travessia das 300 milhas náuticas e cruzar a linha de chegada, no Mirante do Boldró, com o tempo de 14h18min56.

A conquista derrubou uma marca que permanecia intacta há quase 20 anos. Desde 2007, o recorde da Refeno pertencia ao hoje pernambucano Adrenalina Pura, que completou a travessia em 14h34min54s. Nesta edição, o Adrenalina ficou em segundo, com o tempo de 17h27min57. Dos 94 veleiros inscritos, o único que não participou da travessia foi o Shiva IV por conta de um problema de saúde da comandante.

História

O Orion MOD70 é um trimarã construído em fibra de carbono, desenvolvido especialmente para velocidade e grandes travessias oceânicas. O modelo integra uma série exclusiva de apenas sete embarcações construídas no mundo.

Com três cascos, estrutura extremamente leve e grande área vélica, o barco foi concebido para atingir altas velocidades em mar aberto. A bordo, além do comandante Sérgio Avellar, estiveram Cláudio Teixeira, Guilherme Siqueira Araújo, João Pedro Monteiro, Júlio Avellar, Marcus Duarte e Tiago Monteiro.

Veja também