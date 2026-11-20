A- A+

MLS Orlando City, de Griezmann, fica fora dos playoffs da MLS Vaga da Conferência Oeste ficou com o Real Salt Lake, que derrotou o Seattle Sounders por 4 a 2 nos pênaltis

O astro francês Antoine Griezmann ficou de fora dos playoffs da liga norte-americana (MLS) após a derrota do seu Orlando City na quinta-feira (20), na repescagem contra o FC Cincinnati, por 3 a 1.

O Cincinnati vai enfrentar, na primeira rodada dos playoffs, o Nashville SC, líder da Conferência Leste na temporada regular.

A vaga da Conferência Oeste ficou com o Real Salt Lake, que derrotou o Seattle Sounders por 4 a 2 nos pênaltis (após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar), graças a uma grande atuação do goleiro brasileiro Rafael Cabral.

Dessa forma, os dois jogos da repescagem foram vencidos pelos times visitantes, que se juntam aos demais classificados para a primeira rodada dos playoffs, com início neste sábado (21).

Nesse dia, o Inter Miami, de Lionel Messi, receberá o Columbus Crew, dando início à defesa do título conquistado no ano passado.

Em Orlando, o City saiu na frente com um gol do argentino Martín Ojeda, aos 26 minutos, mas permitiu a reação do Cincinnati, que virou com dois gols do brasileiro Evander (43' e 50') e um do ganês Samuel Gidi no fim (85').

Pelo segundo ano consecutivo, o Orlando se despediu na repescagem, apesar do impacto causado pela chegada de Griezmann, em julho, vindo do Atlético de Madrid.

O francês só precisou disputar 18 rodadas, das 34 da fase regular, para conquistar o prêmio de Contratação do Ano, graças a uma marca de 14 gols e oito assistências.

Com o impulso trazido por Griezmann, o Orlando subiu para a oitava colocação na Conferência Leste, o que lhe garantiu o direito de jogar em casa a repescagem contra o Cincinnati, nono colocado.

Na quinta-feira, os donos da casa pareciam encaminhar a classificação ainda antes dos 30 minutos, quando Ojeda finalizou com força para o fundo da rede, após um passe em profundidade do colombiano Iván Angulo.

Na sequência, o Cincinnati adiantou suas linhas, e o ataque do Orlando teve boas oportunidades para ampliar, várias delas passando pelos pés de Griezmann.

Cabral fecha o gol contra o Seattle Sounders

Os visitantes empataram antes do intervalo, com um pênalti convertido por Evander.

Depois, o meia-atacante brasileiro colocou o Cincinnati à frente no placar ao aproveitar um rebote do goleiro Maxime Crépeau, após um chute de Tom Barlow.

O próprio Evander, finalista ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso), coroou sua grande atuação com uma assistência para o gol decisivo de Gidi.

Na Conferência Oeste, o Real Salt Lake contou com uma atuação salvadora do experiente Rafael Cabral, de 36 anos, para garantir a classificação na visita ao Seattle Sounders.

O goleiro brasileiro defendeu um total de três pênaltis: dois na disputa de penalidades e um aos 31 minutos de jogo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0.

Cabral defendeu a cobrança do eslovaco Albert Rusnák, que, apenas cinco minutos depois, se redimiu ao marcar o primeiro gol em uma jogada do ataque do time de Seattle.

Os visitantes empataram no minuto 63 em um contra-ataque concluído pelo francês Morgan Guilavogui.

Na disputa de pênaltis, Cabral defendeu a primeira cobrança, do sérvio Dejan Joveljić, e a segunda, do próprio Rusnák, garantindo a classificação do Real Salt Lake, que enfrentará, na primeira rodada, o Vancouver Whitecaps, do alemão Thomas Müller.

Veja também