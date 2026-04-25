Orlando Magic aproveita fator casa e abre 2 a 1 contra o Detroit Piston na Conferência Leste

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Paolo Banchero e Desmond Bane marcaram 25 pontos cada um e comandaram o Orlando Magic na vitória por 113 a 105 sobre o Detroit Pistons neste sábado, no Kia Center, na Flórida. O Orlando lidera a série por 2 a 1, e o quarto jogo acontece na segunda-feira, novamente em Orlando.



Diante de sua torcida, o Orlando Magic conseguiu reverter uma desvantagem de 17 pontos a pouco mais de 8 minutos para o fim da partida.

É apenas a 13ª vez desde 1984, quando os playoffs da NBA passaram a ser disputados por 16 times, que o oitavo colocado de uma conferência começa vencendo a série por 2 a 1 contra o melhor time da conferência na temporada regular.

"Nossa defesa, nossa postura, nossa comunicação, tudo é muito importante", afirmou o técnico do Magic, Jamahl Mosley. Já o treinador dos Pistons, J.B. Bickerstaff, demonstrou resignação com o resultado. "Um jogo por vez", afirmou. "É assim que funcionam os playoffs. Se vencermos na segunda, recuperamos a vantagem de jogar em casa. Vamos aprender com o jogo de hoje."



LEBRON BRILHA, E LAKERS BUSCAM VAGA NAS SEMIS

Com 29 pontos, incluindo um arremesso de três pontos que empatou o jogo a 13 segundos do fim do tempo regulamentar, LeBron James foi fundamental para o Los Angeles Lakers vencer o Houston Rockets por 112 a 108 na prorrogação na noite de sexta-feira, no Toyota Center, em Houston, abrindo 3 a 0 na série melhor de sete da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA.



Após se recuperar de uma desvantagem de seis pontos a menos de 30 segundos do fim, o Los Angeles Lakers pode se tornar o primeiro time da liga a avançar às semifinais de conferência na noite de domingo, novamente em Houston. Nunca na história da NBA uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0.



O time de Los Angeles conseguiu aproveitar a segunda ausência de Kevin Durant no Houston Rockets pelo segundo jogo do confronto. "É difícil vencer fora de casa nos playoffs e, mesmo sem o KD, eles são um ótimo time", afirmou o técnico, dos Lakers, JJ Redick. "Foi um grande teste, especialmente naquele momento em que estávamos perdendo por seis pontos."



Aos 41 anos, LeBron James jogou mais de 45 minutos na sexta. Com Luka Doncic e Austin Reaves lesionados, ele disse não tem outra opção. "Todos nós temos que nos esforçar um pouco mais por causa de tudo o que estamos perdendo. É um desafio e todos nós estamos tentando encontrar uma solução."



Durant ficou fora do jogo com uma entorse no tornozelo após ter perdido o primeiro jogo devido a uma lesão no joelho. Os Rockets estiveram perto da vitória, com vantagem de 101 a 95, mas novamente tiveram dificuldades para fechar o jogo. "É óbvio que temos uma fraqueza em concluir o jogo", disse o técnico Ime Udoka, do Houston. "A quantidade e o tipo de erros que cometemos são gritantes, e não podemos tolerar isso."



MESMO SEM WEMBANYAMA, SPURS VENCEM PORTLAND FORA DE CASA E ABREM 2 A 1

O San Antonio Spurs superou a ausência de Victor Wembanyama para vencer o Portland Trail Blazers por 120 a 108 na noite de sexta-feira e abrir 2 a 1 na série. Stephon Castle foi o destaque do time de San Antonio ao marcar 33 pontos. O jogo 4 da série será disputado no domingo, novamente no Moda Center.



Wembanyama não jogou por estar se recuperando de uma concussão sofrida na terça-feira, no jogo 2. Portland chegou a liderar por 82 a 67 no terceiro quarto, mas permitiu a reação do rival, que com uma sequência de 21 a 5 iniciaram o último período com 88 a 87.



Primeiro atleta da liga a ser eleito o Jogador Defensivo do Ano por unanimidade e um dos três finalistas ao prêmio de Jogador Mais Valioso, Wembanyama se lesionou no segundo quarto da derrota dos Spurs por 106 a 103 no jogo 2 em San Antonio e sua participação no jogo de domingo é dúvida.

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