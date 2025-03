Com Ortiz e Atencio na transição, Sport pode ter quase todo grupo disponível contra São Paulo

A- A+

Depois do revés para o Altos, na Ilha do Retiro, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Sport volta as atenções para o principal objetivo da temporada: o Campeonato Brasileiro da Série A. Neste sábado (29), o Leão tem árdua estreia pela frente, diante do São Paulo, às 18h30, no Morumbis. Para o compromisso, a expectativa é que o técnico Pepa possa ter quase todo elenco à disposição.

Com exceção de Rafael Thyere, que se recupera de uma cirugia na coluna lombar, e Zé Roberto, que só deve voltar a trabalhar com o elenco no meio do ano, após uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o departamento médico rubro-negro vem sendo esvaziado nos últimos dias.

Fora de combate desde o início do mês, os meias-atacantes Titi Ortiz e Rodrigo Atencio estão na transição física. Enquanto o camisa 59 estava fora de combate por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, o argentino contratado neste ano vinha tratando uma fratura no pé esquerdo. Os dois entraram em campo pela última vez contra o Decisão, pelas quartas de final do Pernambucano.

Apesar de Ortiz ainda não ter contribuído com gols ou assistências, nas sete vezes que entrou em campo na temporada, Atencio vinha se destacando até virar baixa. O camisa 20 foi acionado em seis ocasiões e ajudou com três bolas nas redes e um passe para gol.

Ausente contra Vitória e Retrô, devido a um desconforto muscular na coxa direita, o português Gonçalo Paciência voltou a ganhar minutos na derrota para o Altos. O camisa 7 entrou na segunda etapa do triunfo dos piauienses por 1x0.

No momento, a única peça do elenco utilizada nesta temporada que está entregue ao departamento médico é o lateral-esquerdo Dalbert. Em atualização divulgada pelo clube antes do jogo com o Jacaré, a assessoria de comunicação do Sport informou que o atleta está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita.

