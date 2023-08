Confira os 11 jogadores e ex-jogadores de futebol mais ricos do mundo em 2023

A- A+

O futebol é o esporte mais jogado e assistido no mundo. É uma indústria multibilionária, e os jogadores que se destacam no mais alto nível são muito bem pagos.

Os jogadores de futebol mais ricos do mundo ganham milhões de dólares por ano, e alguns até acumularam fortunas na casa dos bilhões de dólares. Alguns dos jogadores e ex-jogadores de futebol mais ricos do mundo possuem negócios ou outras fontes de renda.

Vamos dar uma olhada nos 11 jogadores de futebol mais ricos do mundo:

11. Alexandre Pato | 145 milhões de dólares

Equipe: São Paulo

Alexandre Pato joga como atacante do São Paulo. O jogador é conhecido por seu ritmo, drible e habilidade de finalização. Pato começou sua carreira no Internacional, onde conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA em 2006. Em seguida, mudou-se para o AC Milan, onde conquistou o título da Série A em 2011. Pato também jogou pelo Corinthians, São Paulo, Villarreal, Chelsea, Tianjin Quanjian e Orlando City. Ele somou 27 partidas pela seleção brasileira, marcando 10 gols.

10. Ronaldo Luís Nazário | 160 milhões de dólares

Equipe: Aposentado

Ronaldo Luís Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo, é um jogador de futebol aposentado e empresário de sucesso. O "fenômeno" é amplamente considerado como um dos maiores jogadores da história do esporte. Ao longo de sua ilustre carreira no futebol, Ronaldo alcançou inúmeros recordes e acumulou uma riqueza substancial. Com apenas 21 anos, tornou-se o jogador mais caro da história do futebol e o mais jovem a receber a bola de ouro - um recorde que permanece até hoje.

O empresário atua como Embaixador da Boa Vontade do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas desde 2000, usando sua fama e influência para causar um impacto positivo em várias causas humanitárias. Em 2021, Ronaldo comprou 90% da SAF do Cruzeiro.

9. Wayne Rooney | 170 milhões de dólares

Equipe: Ttécnico do D.C. United, dos Estados Unidos.

Wayne Rooney é um jogador de futebol profissional inglês aposentado que jogou como atacante. o treinador é considerado um dos melhores jogadores da história da Premier League e da Inglaterra.

Rooney conquistou 13 troféus com o Manchester United, incluindo cinco títulos da Premier League, um da UEFA Champions League e um da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ex-craque se aposentou do futebol profissional em 2021.

8. Kylian Mbappé | 180 milhões de dólares

Equipe: Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé é um futebolista francês que joga como atacante do Paris Saint-Germain, clube da Ligue 1, e da seleção francesa. Por muitos, o jogador é considerado um dos melhores jogadores do mundo e um dos jovens jogadores mais empolgantes de sua geração. Mbappé ganhou 4 títulos da Ligue 1, 3 títulos da Coupe de France e 2 títulos da Coupe de la Ligue com o PSG, além do prêmio Chuteira de Ouro na Ligue 1 em 2018–19 e 2021–22.

O atleta somou 21 partidas pela França e marcou 17 gols. Ele ajudou a França a vencer a Copa do Mundo da FIFA em 2018 e foi eleito o Melhor Jogador Jovem do torneio.

7. Zlatan Ibrahimovic | 190 milhões de dólares

Equipe: Aposentado

O jogador de futebol sueco Zlatan Ibrahimovic atuou pelo Barcelona, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy e AC Milan. O craque ganhou 33 troféus em sua carreira, incluindo 11 títulos da liga, cinco títulos da Liga dos Campeões da UEFA e um título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Zlatan ajudou a Suécia a se classificar para a Copa do Mundo da FIFA em 2002, 2006, 2010 e 2018.

6. Neymar Jr. | 200 milhões de dólares

Equipe: Paris Saint-Germain

Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido como Neymar Jr. ou simplesmente Neymar, é um futebolista profissional brasileiro que joga como atacante do clube Paris Saint-Germain da Ligue 1 e da Seleção Brasileira. Ganhou dois títulos da La Liga, três títulos da Copa del Rey e a Liga dos Campeões da UEFA em 2015 com o Barcelona. Além disso, Neymar ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro olímpica em 2016 e a Copa América em 2019.

5. Dave Whelan | 210 milhões de dólares

Equipe: Aposentado

Dave Whelan é um jogador de futebol aposentado que jogou como ala. O empresário nasceu em Bradford, Inglaterra, em 24 de novembro de 1936, e jogou pelo Blackburn Rovers e pelo Crewe Alexandra durante sua carreira. O inglês ganhou o título da Terceira Divisão Norte da Football League com o Blackburn Rovers em 1959–60. Whelan se aposentou do futebol profissional em 1966. Mais tarde, se tornou um empresário de sucesso e fundou o clube de futebol Wigan Athletic. Seu patrimônio líquido é de US$ 210 milhões.

4. David Beckham | 450 milhões de dólares

Equipe: Aposentado

David Beckham foi um jogador inglês que atuava como meia-atacante. É considerado um dos melhores jogadores de sua geração, e foi um dos atletas mais populares do mundo. Beckham jogou por Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan e Paris Saint-Germain. Ganhou 19 troféus importantes, incluindo seis títulos da Premier League, um título da La Liga e uma Copa da MLS. Beckham se aposentou do futebol profissional em 2013.

Em fevereiro de 2014, Beckham anunciou que compraria um time na Major League Soccer, sediado em Miami. Só estava a procura de um elenco e do estádio que começaria a jogar em 2021. Ser proprietário de um time de futebol era um sonho antigo do ex-jogador. Em janeiro de 2018, finalizou a compra do International Miami Football Club, conhecido como Inter Miami.

3. Cristiano Ronaldo | 500 milhões de dólares

Equipe: Al Nassar

O futebolista português Cristiano Ronaldo é o capitão da seleção de Portugal e joga como atacante do clube saudita Al-Nassr. O craque ganhou cinco bolas de ouro, um recorde entre atletas da Europa.

Cristiano é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e é constantemente comparado com Lionel Messi.

2. Lionel Messi | 600 milhões de dólares

Equipe: Inter Miami

Amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Lionel Messi joga como atacante do Inter Miami, clube da MLS, e é o capitão da seleção argentina. Messi é o segundo jogador de futebol mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 600 milhões.

O craque argentino acumula sete bolas de ouro, um recorde em si. É o jogador que mais vezes conquistou o cobiçado troféu, tendo também seis chuteiras de ouro europeias. Em 2020, foi nomeado para o Dream Team da Bola de Ouro. O atleta também foi campeão da Copa do Mundo de 2022, com a Argentina.

1. Faiq Bolkiah | 20 bilhões de dólares

Equipe: Ratchaburi FC, Tailândia

Faiq Bolkiah é um jogador de futebol profissional de Brunei, que joga no Ratchaburi FC, na Tailândia, e na seleção do país. Bolkiah é o atleta mais rico do mundo no esporte, com um patrimônio líquido estimado em US$ 20 bilhões. O jogador integra a seleção de Brunei desde 2014 e é o capitão da equipe desde 2018. Outro detalhe: Bolkiah é o príncipe de Brunei. O pai de Bolkiah é Jefri Bolkiah, e seu tio é Hassanal Bolkiah, o sultão de Brunei.

