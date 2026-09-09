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Sport Os desafios de Soso ao assumir o Sport na Série B 2026 Treinador terá que ter aproveitamento acima de 60% para levar Leão aos playoffs da competição

O treinador argentino Mariano Soso foi oficializado como novo técnico do Sport, na última terça-feira (08), e desembarca no Recife na manhã desta quarta-feira (09). A Folha de Pernambuco listou alguns dos desafios que o treinador terá para tirar a equipe da nona colocação e levar até o acesso à Série A de 2027.

Conforme as estatísticas Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem apenas 11,5% de probabilidade de estar nos playoffs da Série B, enquanto a chance de classificação direta é de apenas 0,81%.

Atualmente, o Leão tem 38 pontos. Ainda segundo os números da UFMG, a equipe que atingir 61 pontos chega a ter aproximadamente 95% de probabilidade de entrar na repescagem para o acesso.

Dessa forma, o Sport precisa conquistar 23 pontos nas 12 rodadas restantes para atingir essa marca, que já é considerada como mais segura. No entanto, para alcançar o objetivo, o time precisa subir o aproveitamento para 63,89% sob a gerência de Soso. A porcentagem é superior ao dos líderes Juventude e Criciúma, por exemplo, que gira entre 60,26%.

Ajustes

Para atingir essas metas, o argentino terá que realizar alguns ajustes, especialmente no setor ofensivo. O Rubro-negro é o segundo time com o maior registro de posse de bola (54,6%), atrás somente do Náutico (58,2%). Por sua vez, também é o segundo time com o maior número de grandes chances construídas (64 oportunidades), mas acaba desperdiçando quase 70% desses lances, segundo os números do Sofascore, sofrendo com a ineficiência nas finalizações dessas jogadas.

Mariano Soso durante passagem pelo Sport em 2024; treinador não pôde jogar na Ilha do Retiro naquele recorte - Foto: Paulo Paiva/SCR

Outro ponto que desagrada o torcedor é o desempenho do Leão dentro de casa. O que um dia foi a fortaleza do clube, a campanha do Sport na Ilha do Retiro é apenas a 11ª na Série B, com um aproveitamento abaixo de 40% como mandante.

No aspecto defensivo, o Rubro-negro sofreu um gol por jogo. Outro ponto que vem destacando negativamente a campanha é a quantidade de gols sofridos nos últimos minutos e a fragilidade em lances de bola aérea.

Mercado

O Sport anunciou oficialmente a chegada do volante Fernando Sobral, ex-Coritiba, que já treina com o elenco no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. O atleta de 31 anos assinou contrato até dezembro de 2028 e aguarda apenas a regularização para ficar à disposição para o jogo de amanhã, contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

Centroavante Zé Roberto está perto de deixar o Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Por outro lado, o centroavante Zé Roberto está próximo de sair do clube. O atleta recebeu mais de uma proposta, pediu para ser negociado e a direção segue em tratativas para definir o seu futuro.

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