A- A+

Fórmula 1 Os diferentes cenários para o título mundial da Fórmula 1 Matematicamente, Norris é o favorito, com uma vantagem de 12 pontos sobre seu perseguidor mais próximo, Verstappen, e de 16 pontos sobre seu companheiro de equipe, Piastri

Quem, entre o britânico Lando Norris (McLaren), o atual campeão holandês Max Verstappen (Red Bull) e o australiano Oscar Piastri (McLaren), será coroado campeão mundial de Fórmula 1? Vários cenários são possíveis para a disputa do título no domingo, em Abu Dhabi, a última corrida da temporada.

Matematicamente, Norris é o favorito, com uma vantagem de 12 pontos sobre seu perseguidor mais próximo, Verstappen, e de 16 pontos sobre seu companheiro de equipe, Piastri.

Em caso de empate na pontuação após a corrida, se nenhum dos três vencer o Grande Prêmio, Norris se sagrará campeão por ter sido o segundo colocado em mais benefícios, já que os três possuem o número de vitórias (sete cada).

Lando Norris terminou em segundo lugar oito vezes, Verstappen seis e Piastri quatro.

Nessa disputa a três, muitas transferências são possíveis. Estas são as mais plausíveis, com base na escala de pontos (25 para o vencedor e, em seguida, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 para os nove seguintes):

- Lando Norris será campeão se...

- Se terminar em 3º, independentemente dos resultados de Verstappen e Piastri.

- Se terminar no pior dos casos em 5º e Verstappen não vencer, independentemente do resultado de Piastri.

- Se terminar no pior dos casos em 6º e nem Verstappen nem Piastri vencerem.

- Se terminar no pior dos casos em 8º e Verstappen terminar no máximo em 3º, e Piastri não vencer.

- Se terminar em 9º, Verstappen não subir ao pódio e Piastri não vencer.

- Se terminar em 10º, Verstappen não subir ao pódio e Piastri terminar no máximo em 3º.

- Se não pontuar, Verstappen não sobe ao pódio e Piastri termina no máximo em 3º.



- Max Verstappen será campeão se...



- Se vencer e Norris terminar no máximo em 4º, independentemente do resultado de Piastri.

- Se terminar em 2º, Norris terminar no máximo em 8º e Piastri não vencer.

- Se terminar em 3º, Norris terminar no máximo em 9º e Piastri não vencer.



- Oscar Piastri será campeão se...



- Se vencer e Norris terminar no máximo em 6º, independentemente do resultado de Verstappen.

- Se terminar em 2º, Norris terminar no máximo em 10º e Verstappen terminar no máximo em 4º.

Veja também