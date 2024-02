Os esportes mais aguardados de 2024

A- A+

O ano de 2024 está repleto de eventos esportivos do mais alto nível. Acontecimentos nacionais e internacionais que conseguem reunir um vasto público, tanto nos recintos esportivos como em streamings, de entusiastas espectadores e telespectadores.

Futebol

O futebol é, em quase todo mundo, o esporte mais popular. Pois bem, 2024 traz um conjunto de partidas de futebol imperdíveis, em diversos campeonatos e provas. A começar pelas Olímpiadas de Paris, com as várias seleções disputando a medalha de ouro, passando pelo Euro 2024, com os melhores times de 24 países europeus, ou a Copa América, que reúne 16 seleções americanas, dez das quais federadas à Conmebol.

A modalidade inclui ainda as finais das três importantes provas da UEFA, entre elas a Champions e a Liga Europa, com um público além-fronteiras.

Em terras brasileiras, abril marca o início do Brasileirão Série A, em mais um campeonato que se espera disputado e emotivo.

Até fins de maio, o público apaixoado pelo futebol podeerá acompanhar também grandes partidas de futebol nas ligas europeias, como a Premier League inglesa ou a La Liga espanhola.

Tênis

Outra modalidade esportiva com um leque de seguidores é o tênis. Principalmente por ocasião dos Grand Slams, que reúnem bastante público nas quadras e na TV. Terminado o primeiro Grand Slam do ano, que decorreu de 15 a 22 de janeiro, na Austrália, temos ainda:

de 26 de maio a 9 de junho: Roland Garros, Open de França

de 1 a 14 de julho: Open de Wimbledon, na Inglaterra

de 26 de agosto a 8 de setembro: Open dos Estados Unidos

Basquete

Nesta modalidade esportiva reina a National Basketball Association (NBA), com um público fiel, tanto no continente americano, como em outros continentes, em especial, o europeu. A principal liga de basquete profissional americana é um espetáculo dentro de um espetáculo, com momentos de euforia e adrenalina, só possíveis na NBA.

Não podemos deixar de mencionar o NBB (Novo Basquete Brasil), uma liga esportiva que tem gerado muito entusiasmo nos aficionados da modalidade.

Ciclismo

Este esporte tem uma grande expressão no continente europeu, com as grandes provas europeias de ciclismo. Algumas das quais com mais de 100 anos de existência que ocorrem por toda a Europa. Destacamos as mais populares:

Le Tour de France, em França, de 29 de junho a 21 de julho;

Giro d’Italia, de 4 a 26 de maio

La Vuelta, em Espanha, de 17 de agosto a 8 de setembro

A Volta, em Portugal, entre 24 de julho e 04 de agosto.

Além desses grandes eventos, o esporte mundial ainda tem muito mais. No atletismo ou no futsal, no MMA ou no surfe e em muitas outras modalidades, existem também muitos eventos agendados para 2024.

