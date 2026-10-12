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Futebol Os jogos-chave para o Corinthians evitar o rebaixamento no Brasileirão Os próximos três jogos serão contra equipes da parte de baixo da tabela

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O Corinthians vive uma situação delicada no Brasileirão e briga contra o rebaixamento. Faltam apenas mais oito jogos para o fim da competição, e o clube paulista precisa reagir. Porém, enfrenta uma crise e chegou à oitava derrota seguida no campeonato ao ser goleado pelo Palmeiras no último domingo, 11.

Estacionado nos 32 pontos, o clube está na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro do Z-4, escapando do descenso, por enquanto, pelos critérios de desempate. E agora terá pela frente uma sequência decisiva na luta contra a Série B.

Os próximos três jogos serão contra equipes da parte de baixo da tabela. Primeiro, recebe o Vitória (12º); depois, visita o Vasco (14º) e, por fim, volta para a Neo Química Arena, onde encara o Mirassol (15º).

Neste momento, a equipe baiana é a que tem uma vantagem maior de pontos, pois soma 36, enquanto os vascaínos têm 35 e o rival paulista tem 33. Ou seja, o Corinthians tem pela frente adversários cujos resultados dos confrontos vão afetar diretamente sua posição na tabela.

Porém, com a goleada sofrida para o Palmeiras no fim de semana, o time alvinegro mergulhou ainda mais na crise que vem vivendo e chegou à 8ª derrota seguida no Brasileirão. A última vitória da equipe na competição foi há pouco mais de dois meses, quando derrotou o Bragantino, fora de casa, por 2 a 0, no dia 9 de agosto.

Mas a tabela de jogos decisivos não se resume aos próximos três jogos: também terá mais um clássico logo na sequência, contra o São Paulo. O Majestoso será disputado no dia 4 de novembro, no Morumbis.

E as duas últimas rodadas do Brasileirão podem reservar mais dois jogos decisivos contra equipes que atualmente estão dentro da zona de rebaixamento. Dependendo da situação do Corinthians, as duas partidas finais da competição serão de extrema importância, isso porque o clube vai encarar Grêmio e Remo.

Na 37ª rodada, o clube paulista vai receber os gaúchos em casa. Neste momento, eles ocupam a 18ª posição, com 31 pontos. O Corinthians fecha esta edição do campeonato contra o Remo, fora de casa, equipe que está na 19ª colocação, com 25 pontos.

Buscando reagir no Brasileirão, o Corinthians volta a campo apenas na próxima segunda-feira, 19, quando encara o Vitória, em um confronto direto na parte de baixo da tabela. O duelo será às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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