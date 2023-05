Os jogos digitais que os brasileiros mais gostam

A- A+

Os jogos online contam com uma forte adesão por parte dos brasileiros e, com a implementação de muitas plataformas internacionais, a integração dos jogos na rotina brasileira é evidente. Saiba quais os melhores jogos recomendados por especialistas.



Os jogos online são, hoje, uma atividade com grande relevância no Brasil, sendo que toda a mídia em torno da questão está também motivando um destaque renovado. Devido ao grande interesse dos brasileiros pela atividade, e também pelo forte uso do digital no Brasil, algumas das operadoras mais consolidadas e de renome ao nível global estão entrando em nossas fronteiras e oferecendo seus serviços aos usuários nacionais.

Com o aumento da procura pelos jogos de azar, surge também uma grande diversidade de jogos, onde os jogadores podem aproveitar vários recursos inovadores, que incluem também variantes de jogo ao vivo e recursos de Inteligência Artificial (IA) e de 3D. Visando um melhoramento da experiência dos jogadores, esses recursos apostam na oferta de jogos o mais realistas possíveis, estendendo ainda o uso desses recursos à segurança e à comunicação com os clientes.

Além dessas preocupações, muitos operadores investiram em aplicativos móveis e contam, hoje, com apps próprias, que visam alargar as possibilidades dos jogos, que podem servir as necessidades em qualquer horário e em qualquer local.



Ainda que os vários jogos possam ser jogados online, nem todos têm a mesma preferência junto do público brasileiro. Conheça os jogos favoritos em nosso país.

Os jogos de caça níqueis são os favoritos dos brasileiros e surgem como um dos mais buscados nas plataformas online, o que também pode se dever ao fato de estes figurarem em muitos seriados e filmes. O jogo de caça-níquel nasceu no século XIX e, ainda que existam variantes modernas, com 3D ou inspiração arcade – ainda existem jogos bem convencionais, que no digital passam somente dos processos mecânicos aos eletrônicos, sem perder o charme dos símbolos e números originais.

Esse jogo tem uma elevada taxa de retorno (RTP), tendo em torno de 95% de volatilidade.

A roleta online é outro dos grandes favoritos, sendo que as roletas online mais comuns são a europeia e a americana.

Por norma, jogadores iniciantes preferem jogar a roleta europeia, já que o fato de ter uma casa a menos (a do duplo zero, 00) faz com que sua probabilidade seja levemente superior.

Trazendo as dinâmicas e emoções fortes que sempre ligamos aos jogos, esse jogo também surge, em alguns jogos, com a opção de jogar em streaming e em tempo real.

Nos celulares ou nos computadores, o pôquer sempre ocupa um espaço de destaque, sendo um dos jogos mais buscados do mundo, e também do Brasil.

Esse é um dos jogos mais emocionantes, que inclui uma componente de sorte e uma componente de estratégia.

Nos jogos virtuais este jogo pode ter opções live, onde você joga com croupier ao vivo, num live streaming.

O blackjack é também famoso no Brasil e nos leva aos jogos de baralho online novamente. Também esse jogo tem sua variante live, conquistada pela integração do streaming.

Os brasileiros não dispensam sua oportunidade de desafiar a sorte, tentando que a soma das cartas chegue o mais próximo possível de 21, ou seja, pelo menos, maior do que a da casa.

