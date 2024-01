Os principais eventos esportivos em 2024

A- A+

O ano de 2024 está repleto de provas nacionais e internacionais, em várias modalidades esportivas. Em ano de Olimpíadas, são muitas as competições de vários esportes, acontecendo um pouco por todo o mundo.

Confira alguns dos principais eventos esportivos que vão acontecer em 2024.

As Olimpíadas

A capital francesa recebe as Olimpíadas de Verão, de 26 de julho e 11 de agosto. Os números deste evento são avassaladores: 10500 atletas, 210 nacionalidades, 45 disciplinas esportivas, 320 competições. Futebol, boxe, atletismo, canoagem, surfe, vela e golfe são algumas das modalidades olímpicas que vão passar por Paris este ano.

Provas internacionais

Na lista de eventos mundiais, começamos com as Olimpíadas de inverno da Juventude, de 19 de janeiro a 1 de fevereiro, em Gangwon, na Coreia do Sul. Antes disso, temos o início do Campeonato Mundial de Fórmula E, no dia 13 de janeiro, na cidade do México. Janeiro é o mês do primeiro Grand Slam, que decorre na Austrália, de 15 a 22 de janeiro.

Em março, estão agendados os arranques do Campeonato Mundial de Fórmula 1, no dia 2 de março, no Barém, e do Campeonato Mundial de MotoGP, no dia 10 de março, no Autódromo Lusail, Catar. Também nesse mês, de 1 a 3, a Commonwealth Arena, em Glasgow, Escócia, acolheu o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor.

Abril marca o arranque do Brasileirão, Série A, que começa no dia 14 de abril.

A partir do dia 27 de maio e até o dia 3 de junho, o tênis regressa aos grandes palcos, com o Roland Garros, Open de França. A mais antiga corrida de cavalos, a corrida de cavalos Kentucky Derby tem início a 4 de maio.

Os meses de junho e julho trazem muito futebol, com a Copa América acontecendo de 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos, e o UEFA Euro 2024, na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho. Ainda antes do início destas duas provas continentais, no dia 1 de junho acontece a final da UEFA Champions League, com as duas melhores equipes europeias.

Mas não se trata apenas de futebol. Grandes provas de ciclismo e tênis acontecem nessa altura, como o Le Tour de France, de 29 de junho a 21 de julho e o Open de Wimbledon, de 1 a 8 de julho.

Estas são apenas algumas das provas nacionais e internacionais que vão acontecer em 2024.

