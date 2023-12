Osaka quer disputar Jogos Olímpicos de Paris e vencer mais Grand Slams

A- A+

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 mundial, afastada do circuito há mais de um ano, mostrou nesta sexta-feira (8) a ambição de voltar ao seu mais alto nível em 2024, participando dos Jogos Olímpicos de Paris e conquistando mais títulos de Grand Slam.

“Tenho claro que quero ganhar outros títulos de Grand Slam, colocando, suponho, a ênfase em Roland Garros e Wimbledon (os dois ‘majors’ que ela ainda não conquistou), e também participar dos Jogos Olímpicos de Paris”, disse Osaka, de 26 anos, na rede de televisão japonesa NHK.

A japonesa admitiu estar ao mesmo tempo "nervosa", "feliz e impaciente" com a ideia do seu regresso às quadras, que acontecerá no torneio WTA 500, em Brisbane, na Austrália, no final de dezembro, a uma semana do início do primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

Osaka também explicou a intenção de desenvolver seu jogo. “Durante o primeiro capítulo da minha carreira, de alguma forma consegui ser eu mesma, jogando por instinto. Hoje, acho que quero ser alguém que entenda muito melhor o jogo”, explicou ela.

Vencedora de quatro títulos de Grand Slam, entre 2018 e 2021, a japonesa foi número 1 do mundo em 2019. Ela também foi escolhida para liberar a pira olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Mas depois tratei de problemas relacionados à saúde mental e decidi priorizar sua vida privada. Ela teve seu primeiro filho em julho passado. Afastada do circuito desde 2022, Naomi Osaka caiu para abaixo da 600ª colocação no ranking da WTA.

