vôlei

Osasco é campeão da Copa Brasil de vôlei feminino

Paulistas batem Minas por 3 a 1 na decisão e levam taça

A oposta argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora da decisão com 23 acertosA oposta argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora da decisão com 23 acertos - Foto: CBV/Divulgação

O Osasco São Cristóvão Saúde é campeão da Copa do Brasil de vôlei feminino.

Nesse sábado (28), no ginásio do Coringão, em Londrina (PR), a equipe comandada por Luizomar de Moura derrotou o Gerdau Minas por 3 sets a 1 (25/23, 26/28, 25/20 e 25/17) e faturou o título da Copa Brasil Feminina de Vôlei 2026.

A oposta argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora da decisão com 23 acertos.

O título deixou também o Osasco como o maior vencedor da Copa Brasil Os paulistas somam 5 taças e o Sesc Flamengo aparece com quatro títulos. 

