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SÃO PAULO Oscar anuncia aposentadoria aos 34 anos e lamenta: "Queria fazer mais pelo São Paulo" Em material divulgado pelo São Paulo, o agora ex-atleta agradeceu pelo carinho da torcida

Um dos principais jogadores brasileiros da última década, o meia Oscar anunciou a aposentadoria dos gramados neste sábado (04), aos 34 anos. Em material divulgado pelo São Paulo, o agora ex-atleta agradeceu pelo carinho da torcida e lamentou não ter feito mais coisas com a camisa tricolor.

"Eu queria fazer mais pelo São Paulo, queria jogar mais. Acho que eu tinha tanto futebol quanto idade para jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso. Agora vou me aposentar e continuar torcendo para o São Paulo, continuar minha vida de torcedor".

"Estou terminando aqui no São Paulo uma carreira que passou por vários lugares, praticamente atravessou o mundo. Queria agradecer a todos pelo carinho de sempre, toda a torcida do São Paulo que me apoiou desde a minha volta e nesse momento difícil que estou passando".

Afastado dos gramados desde o final do ano passado, o ex-jogador teve um mal súbito durante exames realizados no CT da Barra Funda e recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal. Ele passou por um procedimento cirúrgico e cumpriu um protocolo de repouso antes de nova bateria de exames.

Oscar encerra a carreira após 18 anos atuando profissionalmente. Revelado pelo próprio clube paulista, o ex-meia teve passagens marcantes por Internacional, Chelsea-ING e seleção brasileira, além de ter passado uma boa parte da trajetória no futebol chinês, com a camisa do Shanghai SIPG, onde foi um dos atletas mais bem pagos do mundo.

Com a camisa verde e amarela, ficou lembrado pelo gol anotado na histórica goleada diante da Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, por 7 a 1. Desde 2008, quando subiu ao profissional, foram 601 jogos e 147 gols anotados. Além de conquistas importantes, como Premier League, Europa League, Copa das Confederações e Campeonato Brasileiro.





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