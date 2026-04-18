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luto Oscar enfrentou Dream Team dos Estados Unidos em 1992; relembre o desempenho Duelo com o time mais forte da história dos Estados Unidos foi na Olimpíada de Barcelona, em 1992

Morto nesta sexta-feira, Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro e mundial, viveu o maior momento da carreira ao marcar 46 pontos na histórica vitória do Brasil por 120 a 115 sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.



A conquista, que chacoalhou os bastidores do basquete americano, foi uma das raízes da criação do Dream Team, o time dos sonhos americano que disputou a Olimpíada de 1992, em Barcelona. E que enfrentou o Brasil de Oscar.

Em 1987, ainda estava em vigor um regulamento da Fiba que vetava a participação de atletas da NBA em suas competições, formalmente consideradas amadoras.



Com times compostos por universitários e atletas de competições alternativas, os Estados Unidos voltaram a se frustrar em 1988: caíram na semifinal para União Soviética nos Jogos Olímpicos de Seul-1988. Ficaram apenas com o bronze.

A regra da Fiba foi derrubada no ano seguinte. Livres para escalar seus melhores jogadores e vivendo uma das melhores fases da história da NBA, os americanos levaram nomes como Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, Magic Johnson, Karl Malone e John Stockton. O fim da história todos conhecem, ouro americano. Mas o encontro com Oscar e a seleção brasileira ocorreu bem antes, no grupo A da fase preliminar.





As equipes se enfrentaram no dia 31 de julho daquele ano. Os Estados Unidos iniciaram com David Robinson (que estava na final do Pan de Indianápolis), Larry Bird, Michael Jordan, Clyde Drexler e Charles Barkley e o Brasil, com Paulinho Villas Boas, Gérson, Maury, Oscar e Israel.

Oscar, que já tinha seus 34 anos e disputava o que seria a penúltima Olimpíada da carreira, não se intimidou. Terminou como cestinha brasileiro da partida, com 24 pontos (também registrou duas assistências e dois rebotes), 15 deles em arremessos de três pontos. Foi o segundo maior pontuador da partida, atrás apenas dos 30 de Barkley. Ele terminaria aqueles Jogos Olímpicos com a melhor média de pontos: 24,5 por jogo.

No entanto, o nível dos americanos naquela competição era muito alto. O time terminou os dois primeiros quartos vencendo por 61 a 40 e liquidou a fatura num 127 a 83. Foi a quarta vitória em quatro jogos do Dream Team, que não perdeu nenhuma partida na competição.

As equipes ainda poderiam ter se enfrentado novamente no mata-mata, mas o Brasil acabou eliminado pela Lituânia nas quartas de final.

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