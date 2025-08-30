S�b, 30 de Agosto

FÓRMULA 1

Oscar Piastri faz a pole position do GP da Holanda de F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição do grid

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, garantiu sua quinta pole position da temporadaO australiano Oscar Piastri, da McLaren, garantiu sua quinta pole position da temporada - Foto: Giuseooe Cacace / AFP

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, largará da pole position no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, após ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (30), no circuito de Zandvoort.

Piastri fez a melhor volta com o tempo de 1:08.662, superando seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, por apenas 12 milésimos, e confirmando o domínio que a McLaren mostrou nos treinos livres. O australiano fez a sua quinta pole position na temporada.

"Tem sido um fim de semana um pouco difícil até agora, então estou muito satisfeito por ter conseguido superar isso", disse o australiano após a classificação.

Atrás de Piastri e Norris aparece o ídolo local, o holandês Max Verstappen (Red Bull), o único piloto que conseguiu rivalizar com a dupla da McLaren e rodar abaixo de um minuto e nove segundos. O quarto colocado foi o jovem francês Isack Hadjar (Racing Bulls).

Na terceira fila estarão o britânico George Russell (Mercedes) e o monegasco Charles Leclerc, que superou seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, em apenas 50 milésimos.

Completaram o Top 10 o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar ao Q3 e vai largar da 13ª posição do grid.

-- Grid de largada do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:

Primeira fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Segunda fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Terceira fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Quarta fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Quinta fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Sexta fila:

Andrea Kimi Antonelli  (ITA/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

Sétima fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Oitava fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Nona fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Décima fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

 

