Oscar Piastri lidera corrida sprint do GP do Catar de ponta a ponta; Bortoleto é 11º
Piloto australiano chegou a 374 pontos na temporada, enquanto o companheiro da McLaren tem 396. Bortoleto foi o 11º a cruzar a linha de chegada
Neste sábado, Oscar Piastri dominou a pista no GP do Catar, em Lusail. Ele largou na pole position na coridda sprint e liderou até o final, garantindo pontos importantes na reta final na briga pelo título. Líder do ranking e companheiro de McLaren, Lando Norris terminou na terceira colocação, e George Russell foi o segundo mais rápido.
Com a vitória, Piastri chegou a 374 pontos na temporada, e diminuiu em dois pontos a vantagem para Norris, que tem 396 — uma combinação de resultados na corrida do domingo pode render ao inglês seu primero título da Fórmula 1. Verstappen, que terminou em quarto, chegou a 371 pontos, manteve a terceira colocação no ranking da temporada.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou na 13ª colocação e conseguiu ganhar duas posições na corrida, terminando em 11º. Os pilotos voltarão ao circuito de Lusail às 15h (de Brasília) para a corrida de classificação, e a corrida que pode garantir o título antecipado de Norris está marcada para às 13h do domingo.
O último GP da temporada já ocorrerá no próximo final de semana, no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi.