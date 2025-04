Oscar Piastri vence GP da Arábia Saudita e assume a liderança da F1 em 2025

A- A+

A Fórmula 1 tem um novo líder. Ao vencer o GP da Arábia Saudita ontem, Oscar Piastri, da McLaren, chegou aos 99 pontos e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos após cinco das 24 etapas disputadas.

Com a terceira vitória no ano, o australiano superou seu companheiro de equipe, Lando Norris, que chegou em quarto na corrida disputada no Circuito de Corniche, em Jidá, e agora soma 89 pontos.

Pole position, Max Verstappen (Red Bull) foi punido com 5 segundos por cortar a pista na largada, acabou perdendo a ponta da prova ao cumprir a punição na parada nos boxes e chegou em segundo.

Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

Gabriel Bortoleto terminou a prova na 18ª posição. O piloto da Sauber quase se envolveu em um acidente inusitado.

Ao tentar fazer uma ultrapassagem sobre Liam Lawson (Racing Bulls), o brasileiro não viu a aproximação de Fernando Alonso, da Aston Martin, e fechou o veterano da equipe britânica, que é seu empresário fora das pistas.

Foi uma largada movimentada. Pole position, Verstappen fechou a porta de Piastri e manteve a ponta. Porém, acabou passando reto na primeira curva, manobra que lhe rendeu uma penalização de 5 segundos.

Mais atrás, seu companheiro de Red Bull, Yuki Tsunoda, que largou em oitavo, acabou se tocando com Pierre Gasly, da Alpine, e os dois pararam no muro e abandonaram.

O safety car precisou ser acionado em razão da batida. Na relargada, Verstappen manteve a ponta com tranquilidade, mas, em razão da penalidade de 5 segundos, acabou perdendo a posição para Piastri nos boxes.

Após a rodada de pit stops, Piastri assumiu a liderança, seguido por Verstappen, Russell, Leclerc e Norris.

Na volta 38, Leclerc ultrapassou Russell e assumiu a terceira posição e encaminhou o lugar no pódio. Lando Norris, que largou em 10º por bater no treino classificatório, foi escalando o pelotão desde o início da prova e ainda conseguiu chegar próximo do pódio, fechando em quarto.

Na frente, Piastri administrou a vantagem na ponta e levou o carro até a bandeira quadriculada com tranquilidade.

