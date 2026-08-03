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PRETÓRIA Oscar Pistorius trabalha como engenheiro de som e leva vida discreta após deixar a prisão Ex-atleta paralímpico, condenado pelo assassinato da namorada Reeva Steenkamp, vive em Pretória e cumpre liberdade condicional desde 2024

Mais de 13 anos após o assassinato da modelo Reeva Steenkamp, Oscar Pistorius tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. O ex-velocista sul-africano, de 39 anos, trabalha atualmente como engenheiro de som em uma empresa na África do Sul, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

Libertado em liberdade condicional no início de 2024, Pistorius vive em Waterkloof, bairro de Pretória onde ocorreu o crime que encerrou sua carreira esportiva e transformou um dos maiores nomes do esporte paralímpico em um dos casos criminais mais conhecidos da história recente.

Moradores da região afirmam que o ex-atleta mantém uma rotina extremamente discreta e evita qualquer exposição pública. Segundo relatos publicados pelo Daily Mail, ele trabalha em uma empresa do setor de engenharia de som, embora o nome da companhia não tenha sido divulgado.

"Ele desapareceu da face da Terra e a maioria das pessoas está feliz que continue assim", disse um morador ao jornal britânico.

Condenado pelo assassinato da namorada Reeva Steenkamp, Pistorius vive em Pretória e cumpre liberdade condicional desde 2024. Foto: Phill Magakoe/AFP

Outra fonte afirmou que Pistorius encontrou uma ocupação profissional, mas enfrenta dificuldades para reconstruir sua imagem.

"Aparentemente, ele agora tem um emprego, embora nenhuma grande empresa queira contratá-lo", afirmou.

Conhecido mundialmente como "Blade Runner", Pistorius tornou-se um dos maiores nomes da história do esporte paralímpico. Dono de seis medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos, ele fez história ao se tornar o primeiro atleta com dupla amputação nas pernas a disputar uma edição dos Jogos Olímpicos, em Londres-2012.

Oscar Pistorius, ex-paratleta olímpico condenado por assassinar a namorada Foto: Marco Longari/Pool/AFP

Poucos meses depois, em fevereiro de 2013, sua trajetória mudou drasticamente. Pistorius matou a namorada, a modelo Reeva Steenkamp, ao disparar quatro vezes através da porta fechada do banheiro de sua residência, alegando posteriormente que a confundiu com um invasor.

Após anos de recursos judiciais, o sul-africano foi condenado por homicídio e cumpriu parte da pena antes de obter liberdade condicional em janeiro de 2024.

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