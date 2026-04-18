Oscar Schmidt marcou cerca de 10 mil pontos a mais que Michael Jordan e Kobe Bryant, astros da NBA
"Mão Santa" foi, durante 30 anos, o maior pontuador de todos os tempos no basquete mundial
Morto na última sexta-feira, aos 68 anos, Oscar Schmidt marcou seu nome no basquete nacional e internacional.
Principal jogador brasileiro na história da modalidade, o “Mão Santa” foi, durante 30 anos, o maior pontuador de todos os tempos no basquete mundial.
Oficialmente, terminou a carreira com 49.737 em 1.615 partidas, quase 10 mil pontos a mais que outras lendas que depois viriam a fazer sucesso no esporte, como Michael Jordan e Kobe Bryant.
Jordan, considerado por muitos o maior jogador da história do basquete, terminou a carreira com 38.797 pontos — atualmente ele é o sexto maior pontuador da modalidade. Kobe, por sua vez, que tinha Oscar como ídolo, é o quinto da lista, com 39.790 pontos.
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Os maiores pontuadores da história do basquete
Lebron James - mais de 50 mil pontos (único ainda em atividade)
Oscar Schmidt - 49.737 pontos
Kareem Abdul-Jabbar - 44.400 pontos
Karl Malone - 42.005 pontos
Kobe Bryant - 39.790 pontos
Michael Jordan - 38.797 pontos
Dirk Nowitzki - 36.814 pontos
Wilt Chamberlain - 35.217 pontos
Julius Erving - 34.927 pontos
Shaquille O’Neal - 34.266 pontos
Oscar Shmidt se tornou o maior pontuador de todos os tempos em 1994, quando atuava pelo Fórum Filatelic de Valladolid, na Espanha, e chegou a marca de 46.725 pontos. Na ocasião, ultrapassou o lendário Kareem Abdul-Jabbar. O brasileiro é o único do Top 10 de maiores pontuadores da história que não jogou na NBA, a principal liga de basquete do mundo.
O recorde de Oscar só foi ultrapassado em 2024, por Lebron James, que, para muitos, disputa com Michael Jordan o posto de maior da história do basquete.