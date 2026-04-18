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BASQUETE Oscar Schmidt parabenizou LeBron James pela quebra do seu recorde de pontos marcados Lenda do esporte brasileiro anotou 49.737 pontos em 1.615 partidas na carreira

Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, anotou 49.737 pontos em 1.615 partidas na carreira e era o jogador com mais pontos da história do esporte. O recorde, no entanto, só foi ultrapassado em 2024, por Lebron James, considerado por muitos o maior jogador da história do basquete mundial.

LeBron superou a marca de Oscar na derrota dos Lakers por 128 a 121 para o Golden State Warriors, pela temporada regular da NBA. Após a conquista do King James, o próprio Oscar parabenizou o astro americano, quando ele atingiu o número.

"Não só hoje é um grande dia para o basquete, mas o futuro desse esporte é brilhante, porque o LeBron não apenas bateu minha marca de pontos, mas ele ainda tem muito chão pela frente e vai fazer muitas coisas grandiosas por esse esporte que nós tanto amamos. Meus parabéns, King".



Apesar da fama ligada ao talento natural, o próprio Oscar sempre fez questão de reforçar que seu desempenho era resultado de dedicação extrema.

— Mão Santa? Quanto mais eu treino, mais a minha mão é santa. E minha carreira foi assim, muito treino, muito jogo — afirmou o ex-jogador em uma entrevista para o "Fantástico", da TV Globo, destacando que a repetição constante foi determinante para o desenvolvimento de sua técnica.

Ao longo dos anos, Oscar voltara a afirmar que seu destaque era fruto do esforço contínuo, com muito trabalho na preparação para os jogos. Em declarações posteriores, adaptou o apelido, o corrigindo para “mão treinada”.

O início da carreira profissional foi aos 16 anos, com passagem por dez clubes. Entre seus vários feitos pela seleção brasileira, o principal é a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, quando o Brasil venceu os Estados Unidos na final em Indianápolis.

Além de ser, atualmente, o segundo maior pontuador da história do basquete mundial, Oscar Smichdt também detém outros feitos marcantes na carreira, como o de ser o principal cestinha da história dos Jogos Olímpicos: 1.093 pontos. Tais números só foram possíveis graças aos seus prêmios de primeiro entre os marcadores de Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996. Ele também é o maior cestinha de uma só partidas em uma Olimpíada: 55 pontos contra a Espanha, em Seul.

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