A- A+

LUTO Oscar Schmidt recusou a NBA para não abrir mão da seleção brasileira; relembre Ídolo brasileiro foi escolhido pelo New Jersey Nets no draft de 1984, mas regra da Fiba da época determinava que jogadores que optassem por NBA não poderiam defender suas seleções

Oscar Schmidt foi um dos maiores nomes do basquete mundial e é um dos nomes que integram o Hall da Fama do esporte nos Estados Unidos. Mas, contrariando a lógica, não jogou na NBA, a melhor liga de basquete mundo. Inclusive, a recusou. Isso aconteceu em 1984, quando o "Mão Santa" foi selecionado pelo New Jersey Nets (hoje Brooklyn Nets) no draft que contava com ninguém menos que Michael Jordan.

O brasileiro chamou atenção do time pelas atuações no Caserta, da Itália, onde foi campeão nacional e cestinha um ano antes. Em uma época em que ainda era muito incomum estrangeiros jogarem na NBA, ele foi escolhido na sexta rodada do draft. No entanto, por conta de uma regra da Federação Internacional de Basquete (Fiba), ele recusou a oferta.

Por considerarem que o basquete norte-americano estava em um nível técnico superior, a entidade fazia com que os atletas escolhessem entre jogar na NBA ou por suas seleções. Diante disso, o ex-jogador rejeitou a franquia para permanecer defendendo as cores do Brasil, com as quais viria a se tornar tri-campeão Sul-Americano (1977, 1983 e 1985), além de campeão do Pan-Americano de 1987, em que derrotou justamente os Estados Unidos na final.

Mesmo sem ter atuado na liga, foi excepcionalmente incluído no Hall da Fama do Basquete dos EUA em setembro de 2013, evidenciando seu prestígio no basquete. O ex-jogador, que faleceu nesta sexta-feira, também faz parte do Hall da Fama da FIBA.

Veja também