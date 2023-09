A- A+

TÊNIS Ostapenko elimina Swiatek, atual campeã, nas oitavas de final do US Open A letã é a única tenista a vencer a polonesa quatro vezes

A polonesa Iga Swiatek, atual campeã do Aberto dos Estados Unidos, sofreu uma eliminação inesperada nas oitavas de final diante da letã Jelena Ostapenko, neste domingo (3).

Swiatek levou o primeiro set por 6-3, mas Ostapenko, que havia triunfado em todos os quatro confrontos contra a polonesa, reagiu vencendo as parciais seguintes por 6-3 e 6-1 para garantir a vaga nas quartas de final onde vai enfrentar a americana Coco Gauff.

Ostapenko, que só chegou a algumas semifinais do Grand Slam desde seu retumbante triunfo em Roland Garros em 2016, é, no entanto, a única jogadora que conseguiu vencer Swiatek quatro vezes.

Com esta derrota, Swiatek se despedirá de seu reinado de 75 semanas como número 1 da WTA quando o ranking for atualizado após o US Open, posição que será ocupada pela bielorrussa Aryna Sabalenka.

"Sempre espero uma batalha difícil contra Iga, ela é uma grande jogadora, ganhou muitos Grand Slams e é muito consistente", disse Ostapenko após sua vitória na última partida noturna na quadra central.

"Eu sabia que tinha que ser agressiva e fazer o meu jogo, porque é disso que ela não gosta. Eu só pensava que tinha que jogar até o último ponto, até apertarmos as mãos. Senti que estava jogando melhor e não lhe dei muitas chances", acrescentou a letã.

Swiatek, que possui quatro troféus de Grand Slam aos 22 anos, chegou às oitavas de final sem perder um set nas três primeiras partidas e era a grande favorita para manter o título conquistado em 2022.

Neste domingo ela parecia disposta a conseguir sua primeira vitória contra Ostapenko, jogando com muita confiança até vencer o primeiro set. No entanto, a letã conseguiu uma quebra logo cedo no segundo set, abrindo 3-0 e mudando a dinâmica do jogo.

No set decisivo, Swiatek não encontrou respostas para o tênis agressivo de Ostapenko, que surpreendeu os torcedores na quadra central ao abrir 5 a 0 e, após reagir à última quebra da polonesa, conseguiu concluir a maior surpresa do torneio.

