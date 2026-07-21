Otamendi lamenta derrota para a Espanha e se despede da seleção argentina: "Dói muito"
Ex-capitão da Albiceleste agradeceu aos companheiros, à família e aos torcedores em mensagem publicada nas redes sociais após o vice-campeonato diante da Espanha
O zagueiro Nicolás Otamendi anunciou sua despedida da seleção argentina após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira, o defensor de 38 anos fez um longo desabafo, agradeceu aos companheiros e afirmou deixar a equipe com o sentimento de dever cumprido, apesar da frustração pelo vice-campeonato.
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Capitão da Argentina durante parte do ciclo comandado por Lionel Scaloni, Otamendi afirmou que o desfecho da campanha esteve longe do que o grupo imaginava.
"Não era o final que sonhávamos. E a verdade é que dói muito", escreveu.
Na mensagem, o defensor relembrou a preparação para o Mundial e destacou o comprometimento do elenco ao longo da competição.
"Foram 50 dias de sacrifícios, abraços, lágrimas, esperança e um grupo que deu absolutamente tudo por esta camisa. Se há algo que levo para sempre é o orgulho de ter compartilhado este caminho com pessoas extraordinárias, que nunca deixaram de acreditar, lutaram até o último segundo e defenderam estas cores com o coração"
Otamendi também agradeceu aos companheiros de seleção pelas batalhas vividas ao longo dos anos e reservou uma homenagem especial à família.
"Obrigado aos meus companheiros por cada batalha e por nunca baixarem os braços. Obrigado também à minha família por estar sempre ao meu lado, em cada alegria e em cada golpe. Vocês são o meu porto seguro quando o futebol me proporciona as maiores emoções e também as maiores tristezas".
O zagueiro encerrou a publicação agradecendo o apoio da torcida argentina durante toda a campanha no Mundial.
"Obrigado a todo o povo argentino por acreditar, por nos acompanhar e por nos fazer sentir o carinho em cada canto do mundo. Hoje voltamos com o coração partido, mas com a tranquilidade de saber que demos tudo. As finais se ganham ou se perdem, mas há camisas que se defendem para toda a vida. E esta nós defendemos até o último suspiro".