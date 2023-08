A- A+

Futebol Otávio Augusto deixa comando da equipe sub-20 do Náutico Profissional chegou a comandar o time principal do Timbu neste ano, antes da chegada de Fernando Marchiori

O técnico Otávio Augusto não comandará mais a equipe sub-20 do Náutico. A informação foi passada pela assessoria de imprensa do clube. O treinador tinha trabalho na base do Timbu entre os anos de 2019 e 2022, antes de se transferir para o Sport e, posteriormente, regressar ao Alvirrubro neste ano.



No Náutico, Otávio chegou a ter uma rápida passagem pela equipe principal, após a demissão do técnico Dado Cavalcanti. O treinador ficou à frente dos profissionais por dois jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, contra Floresta (3x1) e América-RN (0x0), ambas nos Aflitos.



O técnico Otávio Augusto não faz mais parte da comissão técnica da equipe sub-20 do Náutico. Desejamos sucesso ao profissional na sequência da sua carreira. — Náutico (@nauticope) August 1, 2023

