A- A+

COPA DO MUNDO Ounahi brilha, Marrocos vence Canadá e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo Após suportar a pressão dos anfitriões, Marrocos contou com dois gols de Ounahi e fechou a vitória com Rahimi para seguir vivo no Mundial

Em um jogo em que brilhou a estrela do meio-campista Ounahi, Marrocos garantiu a sua vaga às quartas de final com vitória de 3 a 0 sobre o Canadá, neste sábado (4), no NRG Stadium, transformando um jogo que começou preocupante, mas que teve um final feliz nesta Copa do Mundo. Rahimi, nos acréscimos, ainda fez o terceiro gol.



Após um primeiro tempo sofrido, onde prevaleceu muito mais a transpiração das duas equipes do que um futebol bonito, a seleção africana sofreu, mas fez valer a sua maior experiência para confirmar sua permanência no Mundial.

A classificação veio graças ao faro de gol de Ounahi. Com dois gols no segundo tempo, o camisa oito mostrou que também sabe ser fundamental para sua equipe.

Na partida, os canadenses estiveram muito mais próximos de abrir o placar. No entanto, a velha máxima do futebol se fez presente. Após perder uma boa chance no início, o time anfitrião viu o seu rival balançar a rede e abrir o caminho para o triunfo com um chute rasteiro no canto.

Na etapa final, após um contra-ataque de almanaque, Ounahi fez 2 a 0. Nos acréscimos, Rahimi ainda fez mais um.



O revés marca ainda a despedida do primeiro dos três anfitriões desta Copa do Mundo, que vem sendo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O time da casa dá adeus ao torneio após terminar a fase de grupos em segundo lugar, e eliminar a África do Sul na segunda fase da competição.



Já os marroquinos, que estrearam com empate de 1 a 1 contra a seleção brasileira, e passaram por um teste de fogo ao superar a Holanda nos pênaltis na etapa anterior, resta agora esperar o seu próximo adversário.

A equipe do técnico Mohamed Ouahbi aguarda o vencedor de Paraguai e França, que entram em campo ainda neste sábado.



Como foi o jogo

Quem esperava ver uma supremacia do Marrocos em campo no confronto contra os anfitriões canadenses se surpreendeu logo no início. Apostando na movimentação e no toque de bola, o Canadá pressionou a equipe visitante desde o início.



E a primeira consequência desse domínio apareceu ainda antes dos dez minutos, quando o atacante Jonathan David aproveitou um rebote de escanteio dentro da área e finalizou com precisão para a boa defesa do goleiro Bono.

Seis minutos depois, em um erro da defesa marroquina, David teve nova chance, mas parou de novo no arqueiro marroquino.



Além de ver o adversário com mais iniciativa, o treinador Mohamed Ouahbi ainda teve um problema que não estava previsto. Saibari, um de seus trunfos ofensivos na partida, sentiu a coxa em uma disputa com Bombito e foi substituído com pouco mais de 20 minutos de primeiro tempo.



Só depois da paralisação para hidratação que os marroquinos conseguiram "entrar" na partida e, assim, equilibrar as ações.

Em um raro momento de liberdade no setor ofensivo, Rahimi arriscou um chute de fora da área obrigando o goleiro Crépeau a trabalhar. No entanto, sem criatividade para sair da marcação, o Marrocos foi presa fácil.



Em um primeiro tenso, o juiz Michael Oliver precisou distribuir cartões para conter os ânimos dos atletas. Só na etapa inicial, ele aplicou seis advertências: El Khannouss, Ounahi, Hakimi e Halhal pelo lado de Marrocos, enquanto que no Canadá, Laryea e Jonathan David também foram amarelados.



Na volta para o intervalo, o Canadá deu a impressão de que seguiria comandando as ações ao perder uma boa chance logo de cara. No entanto, numa bola parada, tudo mudou.

Hakime cobrou falta da direita rasteira para a entrada da área do Canadá. Ounahi chegou chutando de primeira, acertou o canto de Crépeau, e estabeleceu a vantagem de 1 a 0, aos quatro minutos.



A partir daí, o que se viu foi uma reviravolta em campo. O Canadá se lançou ao ataque enquanto Marrocos se fechou no campo de defesa em busca do contragolpe.

O jogo passou a ter um caráter dramático. Jonathan David teve a chance do empate em cobrança de falta na entrada da área. No entanto, assim como no primeiro tempo, foi Marrocos que voltou a balançar a rede.



Num erro de De Fougerolles, a seleção visitante encaixou um belo contra-ataque que pegou a defesa desprevenida. Brahim Díaz entrou na área, atraiu a marcação e só rolou para Ounahi se consagrar na partida fazendo 2 a 0.

Marrocos ainda acertou travessão em nova investida. No fim, ainda veio o terceiro: Rahime entrou livre na frente do goleiro e cravou 3 a 0 com festa nas arquibancadas.



Ficha técnica:

Canadá 0 x 3 Marrocos

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito e Laryea (Shaffelburg); Sigur (Osorio), Eustáquio, Buchanan (Nelson) e Ahmed (Promise David); Jonathan David e Oluwaseyi (Larin). Técnico: Jesse Marsch



Marrocos: Bono; Hakimi, Diop (Saadane), Halhal e Mazraoui; Bouaddi (Amarabat), El Aynaoui, Brahim Díaz e Ounahi (El Moutrabet); El Khannouss (Talbi) e Saibari (Rahimi). Técnico: Mohamed Ouahbi

Gols: Ounahi, aos 4 e aos 36 minutos e Rahimi, aos 53 do segundo tempo

Cartões amarelos: De Fougerolles, Laryea e Jonathan David (Canadá); El Khannouss, Halhal, Hakimi e Ounahi (Marrocos)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Público: 68.777 presentes

Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

Veja também