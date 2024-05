Ouro e diamantes: chuteira de Neymar é transformada em joia e vai a leilão

A- A+

Uma chuteira de Neymar virou item de colecionador. Mas não é qualquer item: a peça foi transformada em uma joia e vai a leilão na próxima segunda-feira.

O designer e joalheiro Pedro Yossef transformou um par de chuteiras da coleção pessoal pessoal do atacante do Al Hilal em uma obra de arte, que foi banhada a ouro 18k com aplicação de diamantes, adornada com outras pedras preciosas e lapidada à mão.

Além disso, recebeu um número de série. Uma das chuteiras ficará com Neymar e a outra com o futuro comprador e colecionador.

A peça será um das que vai a leilão na quarta edição do "Leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr", no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento, fechado para convidados, tem outros itens relativos à carreira do jogador e tem como objetivo levantar fundos para o instituto. Toda a renda será revertida para seus projetos.

A primeira edição do leilão foi realizada em 2017, arrecadou R$ 2,5 milhões; a segunda, no ano seguinte, captou cerca de R$ 3,9 milhões. Em 2023, o valor arrecadado superou a marca de R$ 10 milhões.

