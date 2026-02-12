A- A+

ESPORTES Ouro, queda e pedido de casamento: Breezy Johnson fica noiva nos Jogos Olímpicos de Inverno Após acidente no super-G, campeã olímpica do downhill é surpreendida pelo namorado e aceita pedido em Cortina d'Ampezzo

A americana Breezy Johnson viveu um dos dias mais intensos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 nesta quinta-feira: sofreu uma queda no super-G pela manhã e, cerca de uma hora depois, ficou noiva.

Campeã olímpica do downhill no domingo, Johnson perdeu o equilíbrio durante a prova de super-G nesta quinta-feira, após prender o bastão direito em um portão logo depois da reta de aceleração. Ela acabou presa na cerca de proteção, mas conseguiu se levantar sozinha.

O susto deu lugar à emoção pouco depois, na área de chegada em Cortina d'Ampezzo. O namorado, Connor Watkins, a pediu em casamento diante de outros competidores. Johnson, visivelmente emocionada, aceitou. A NBC descreveu o anel como sendo de prata, com uma gema azul no centro.

A atleta de 30 anos já havia sido destaque nos Jogos ao conquistar o ouro no downhill. Dias depois, revelou que precisou receber uma nova medalha após danificar a original durante as comemorações.





— Me deram uma nova, sim, mas ainda precisam gravá-la — afirmou.

Segundo Johnson, o metal se desprendeu da fita após seus saltos de celebração. Outros medalhistas também relataram problemas semelhantes, o que levou os organizadores a reforçar os protocolos de entrega.

— Queremos que o momento da medalha seja perfeito — declarou Andrea Francisi, diretor de operações dos Jogos.

O super-G foi o terceiro e último evento de Johnson na Olimpíada. Ela ainda tinha chances de nova medalha na prova combinada, mas o desempenho da equipe não se confirmou após dificuldades na parte do slalom.

Veja também