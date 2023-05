A- A+

NEY EM ALTO MAR "Ousadia e alegria a bordo": veja detalhes do primeiro "cruzeiro do Neymar"; vídeo Embarcação sairá do porto de Santos, em São Paulo, com destino à cidade Búzios, no Rio

Leia também

• Neymar volta a se manifestar em apoio a Vinicius Júnior: "Até quando irão se fazer de cegos?"

• Neymar terá cruzeiro temático saindo de Santos, em dezembro

• Douglas Costa, Jô, Militão: veja jogadores com caso na Justiça por pagamento de pensão alimentícia

Principal nome do futebol nacional e muito atuante fora dos gramados, Neymar acaba de anunciar o lançamento de uma nova empreitada. Trata-se do luxuoso cruzeiro que recebeu o nome “Ney em alto Mar”, que partirá do Porto de Santos no dia 26 de dezembro com destino à cidade de Búzios, na região dos Lagos, com previsão de chegada no dia 29.

O próprio jogador gravou um vídeo promocional para o passeio, e o perfil que divulga o passeio nas redes sociais confirmou que “Neymar estará presente”, “terá uma agenda de participação nos eventos durante o cruzeiro e também estará se divertindo um como todos que estiverem a bordo”.

“Galera, em dezembro, vai acontecer o primeiro cruzeiro "Ney em alto mar". São muitas atrações, e você não pode ficar de fora dessa. Estão preparados para os três dias mais animados da sua vida? Então, não fique de fora dessa e garanta já a sua cabine. Te vejo a bordo”, diz o jogador na propaganda.

A embarcação usada para receber o evento será a luxuosa MSC Preziosa. São 18 andares pelos quais ficam espalhadas as suítes, que estão divididas em três modelos distintos: cabines internas, externas com janela ou varanda, além de “opções para famílias, suítes luxuosas e até mesmo experiência premium de cabines”.

Os preços variam entre R$ 4.299, a mais em conta, e R$ 6.396, as mais luxuosas. Além das suítes, há uma série de locais para entretenimento, como cinema em 4D, boliche, cassino, simulador de Fórmula 1, piscinas e teatro. Há também a previsão de uma série de shows, que, no entanto, não tiveram os nomes dos artistas divulgados.

“O design clássico e a fabricação primorosa dos nossos navios oferecem detalhes espetaculares como deslumbrantes escadas adornadas com cristais Swarovski e uma piscina com uma mágica borda ‘infinita’. Isso e muito mais para você aproveitar sua viagem ao máximo, enquanto navega pelos mares aos lugares mais belos do planeta’, diz o vídeo promocional da MSC.

Veja também

CASO DANIEL ALVES TV revela detalhes de depoimento de mulher que acusa Daniel Alves de estupro: "Tive medo"