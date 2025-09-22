A- A+

Premiação Ousmane Dembelé é eleito o Bola de Ouro 2025 Jogador francês foi um dos protagonistas dos títulos do PSG na última temporada

O atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, venceu a Bola de Ouro 2025 nesta segunda-feira (22), em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, tornando-se o sexto jogador francês a receber a grande honraria do futebol.

O nome do camisa 10 parisiense foi anunciado pelo ex-craque Ronaldinho Gaúcho na última premiação da noite, em meio a aplausos da maioria dos espectadores, que gritavam seu nome momentos antes.

Seus 35 gols e 16 assistências, além dos títulos da Liga dos Campeões, Ligue 1 e Copa da França pelo PSG, pesaram bastante na votação dos jornalistas, colocando o atacante à frente do espanhol Lamine Yamal.

