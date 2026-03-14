RETORNO
Outras três jogadoras de futebol iranianas renunciam ao asilo na Austrália e retornam ao país
Informação foi divulgada pelo secretário do Interior australiano, Tony Burke
Segundo o secretário do Interior australiano, Tony Burke, restam três das sete jogadoras iranianas que pediram asilo
Três jogadoras de futebol iranianas que haviam recebido asilo na Austrália mudaram de ideia e decidiram retornar ao Irã, disse o secretário do Interior australiano, Tony Burke, neste domingo (15, sábado no Brasil).
Leia também
• Ataque de drones foi direcionado à base militar no aeroporto de Bagdá
• Oscar aumenta segurança após alerta do FBI sobre possível ataque de drone iraniano
• Jogadoras da seleção feminina do Irã recebem permissão para permanecer na Austrália após pedir asilo
"Durante a noite, três integrantes da seleção feminina de futebol do Irã decidiram se juntar ao restante da equipe em sua viagem de volta ao Irã", disse Burke em um comunicado.
Outra integrante da equipe que buscava asilo mudou de ideia no início da semana e deixou o país, restando apenas três das sete solicitantes de asilo da equipe na Austrália.