Karatê

Outubro Rosa: Rise Club promove aulão gratuito de karatê e defesa pessoal em alusão à data

Evento une prática esportiva, autocuidado e conscientização sobre o câncer de mama

Iniciativa busca mobilizar a comunidade e incentivar o autocuidado, conectando com o esporteIniciativa busca mobilizar a comunidade e incentivar o autocuidado, conectando com o esporte - Foto: Divulgação/Assessoria Rise Club

O movimento Outubro Rosa ganha mais uma ação no Recife neste sábado (25). A academia de artes marciais Rise Club, em Boa Viagem, vai promover das 9h às 12h, um aulão gratuito de Karatê e Defesa Pessoal com a Sensei Daniela Vilar, unindo exercício físico e conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Corpo e mente em sintonia

Durante a manhã, os participantes aprenderão técnicas de karatê, defesa pessoal, foco e disciplina. A proposta é reforçar que a força física e o equilíbrio emocional caminham juntos na promoção da saúde integral e na prevenção de doenças.

A atividade é aberta ao público e tem vagas limitadas. A iniciativa busca mobilizar a comunidade e incentivar o autocuidado, conectando o esporte a uma causa de saúde pública.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário online, disponível no link: https://forms.gle/1W5Wk7rEAemUqn4z8

SERVIÇO

Evento: Aulão de Karatê e Defesa Pessoal - Outubro Rosa
Data: 25 de outubro de 2025 (sábado), das 9h às 12h
Local: Rise Club Boa Viagem, Rua Ana Camelo da Silva, 168, Boa Viagem
Entrada: Gratuita

Com informações da assessoria

