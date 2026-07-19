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Copa do Mundo de 2026 Oyarzabal não tocou na bola nos 30 primeiros minutos da Copa e se tornou artilheiro da Espanha Aos 29 anos, o atacante da Real Sociedad já havia sido importante na conquista da Eurocopa e hoje vive o auge da carreira

Nos primeiros 30 minutos da estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026, no empate sem gols contra Cabo Verde, um dado chamou a atenção: Mikel Oyarzabal sequer havia tocado na bola.

O camisa 21 parecia um espectador privilegiado do jogo, isolado entre os zagueiros adversários enquanto o meio de campo espanhol monopolizava a posse de bola. Para um atacante, era um retrato preocupante. Poucas semanas depois, porém, aquela imagem ganhou contornos de ironia.



O mesmo jogador virou artilheiro da Espanha no Mundial, com cinco gols, igualando o recorde nacional de mais gols marcados por um espanhol em uma única edição da Copa do Mundo, marca anteriormente alcançada apenas por Emilio Butragueño, em 1986, e David Villa, em 2010.



A trajetória resume bem o perfil de Oyarzabal: um atacante que raramente domina estatísticas de participação na partida, mas costuma aparecer exatamente quando o jogo exige.

Na fase de grupos, ele balançou a rede duas vezes na goleada sobre a Arábia Saudita. Contra a Áustria, nas oitavas de final, marcou dois gols na vitória por 3 a 0. Na semifinal contra a França, converteu o pênalti que abriu o placar da vitória por 2 a 0, chegando ao quinto gol no torneio e consolidando-se como a principal referência ofensiva da equipe comandada por Luis de la Fuente.



Antes mesmo do Mundial, acumulava uma impressionante sequência de gols pela seleção espanhola, o que levou a ser apelidado de "assassino silencioso" da esquadra de Luis de la Fuente.



Ídolo da Real Sociedad

Aos 29 anos, Oyarzabal vive o auge da carreira. Nascido em Eibar, no País Basco, tornou-se ídolo da Real Sociedad, clube pelo qual atua desde as categorias de base e do qual é capitão. Na temporada 2025/26, marcou 15 gols na La Liga.



Em 2022, uma séria lesão no joelho retirou de Oyarzabal o bom momento que vivia na Real Sociedad e na seleção espanhola. Um ano de recuperação impediu que o meia fosse convocado por Luís Enrique para a disputa da Copa do Mundo do Catar.



Ele participou da campanha da prata olímpica da seleção em Tóquio e foi, ainda, fundamental na conquista da Eurocopa de 2024, marcando o gol da vitória na final contra a Inglaterra, em Berlim.



Embora seja classificado como atacante, Oyarzabal foge dos estereótipos da posição. Sua versatilidade permite atuar tanto centralizado quanto aberto pelo lado esquerdo, bem como desempenhando funções de um meia. Canhoto, destaca-se pela inteligência tática, movimentação constante entre os zagueiros, capacidade de atacar os espaços e bom tempo de finalização.

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