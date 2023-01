A- A+

Futebol Internacional Pablo Sarabia deixa o PSG e se transfere para o Wolverhampton Jogador espanhol assinou por duas temporadas com o clube da Premier League

O meia espanhol Pablo Sarabia deixou o Paris Saint-Germain depois de assinar um contrato por duas temporadas e meia com o inglês Wolverhampton, anunciou nesta terça-feira (17) o clube da Premier League.

Revelado no Real Madrid, Sarabia, de 30 anos, foi capitão da seleção espanhola sub-19 que foi campeã europeia em 2011 com Julen Lopetegui, atual treinador dos 'Wolves'.

Ele passou por Getafe e Sevilla, onde durante três temporadas superou a barreira dos 10 gols marcados e 10 assistências, o que lhe abriu as portas para a 'Roja', com a qual disputou 26 jogos, fazendo parte da equipe que disputou a última Copa do Catar, em que a Espanha foi eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos.

Transferido para o Paris Saint-Germain em 2019, Sarabia não conseguiu ser titular e na temporada passada jogou emprestado ao Sporting de Lisboa, com quem marcou 22 gols e deu 11 assistências.

O Wolverhampton luta pela permanência (16º) e no último fim de semana conseguiu sair da zona de rebaixamento ao vencer o West Ham por 1 a 0.

