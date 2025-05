A- A+

Sport Recuperado de desconforto na panturrilha, Pablo vira opção no Sport contra o Inter Jogador ficou fora do duelo com o Ceará, mas voltou a trabalhar com o grupo no meio desta semana

Em reta final de preparação para mais um compromisso válido pela Série A, o Sport poderá contar com um retorno importante para o duelo contra o Internacional, neste domingo (25), às 16h, na Ilha do Retiro: o atacante Pablo.

Contra o Ceará, o camisa 92 foi desfalque por ter que lidar com um desconforto muscular na panturrilha direita, sentido no treinamento da última sexta-feira (17). No entanto, o jogador já voltou a trabalhar com o grupo, no meio desta semana, e deverá ser opção para António Oliveira.

Com Pablo à disposição, o Sport ganha uma referência ofensiva para encarar o Colorado. Arhur Sousa ainda não caiu nas graças do torcedor, e Gonçalo Paciência trata uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito, com retorno previsto para o meio de junho.

O Sport recebe o Inter buscando sua primeira vitória no Brasileiro. Lanterna, o Leão soma dois pontos e segue sendo o único clube que não sentiu o gosto do triunfo na competição. O time gaúcho, por sua vez, é o 15º colocado, com dez pontos.

