Sport "Acabou a questão de perder jogos", afirma Pablo sobre situação do Sport na Série A Leão volta a entrar em campo neste sábado (17), diante do Ceará, no Castelão

Assim como foi após a goleada sofrida para o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, o atacante Pablo voltou a comentar a má fase vivida pelo Sport no Brasileiro. Com a equipe prestes a entrar em campo novamente na competição, o camisa 92 afirmou que não há mais espaço para erros na sequência do campeonato.

Com apenas dois pontos, o Sport amarga a lanterna da Série A, sendo o único time que ainda não triunfou no certame. Neste sábado (17), às 16h, o Leão visita o Ceará, no Castelão, pela nona rodada.

"Acabou a nossa margem de erro, acabou essa questão de perder jogos. A gente tem que estar muito concentrado em vencer e somar pontos, para sairmos o mais rápido possível da zona de rebaixamento. A gente começou muito mal o campeonato, isso é muito claro, todo mundo sabe e não tem como esconder isso. Só nós podemos reverter", enfatiza o jogador.

Ainda segundo Pablo, o mau momento atravessado pelo clube não se deve à falta de entrega dos atletas. Para o atacante, os resultados negativos tiraram a confiança do grupo. Algo que o atleta acredita que tem sido recuperado após a chegada de António Oliveira.

"Em termos de dedicação, empenho nos treinamentos, isso nunca faltou. Nem qualidade, não é isso. Eu acho que é mais a questão mental. Quando você perde jogos, obviamente que a sua motivação, a sua confiança baixa, é algo natural. Não só no futebol, mas acho que em qualquer esporte, isso é do ser humano. Obviamente, com a chegada do António a energia sobe, porque é natural isso quando tem uma mudança de comando", relata.

Para o atacante, inclusive, a semana sem jogos foi determinante para o plantel seguir assimilando as ideias do novo treinador, de olho na partida com o Vozão.

"Todo mundo é inteligente o suficiente para saber o que tem que ser feito, para saber e entender o que o treinador está pedindo, e se adaptar o mais rápido possível. Pelo momento que a gente está passando, precisa ser o mais rápido possível. Ele tendo esse tempo de trabalho, tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar dentro de campo", salienta Pablo.

