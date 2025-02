A- A+

Futebol Pablo defende rodízio na equipe titular e lamenta jogo de portões fechados nas quartas do Estadual Atacante foi apresentado oficialmente pelo Leão nesta quinta (20), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis

O técnico do Sport, Pepa, não esconde o desconforto em ter que responder a cada rodada perguntas sobre o rodízio de atletas que promove na equipe titular. Decisão que tem gerado insatisfação em parte da torcida, mas que possui defensores dentro do elenco. Um deles é o atacante Pablo, apresentado oficialmente nesta quinta (20), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis.





Modelo Europa

“Aqui no Brasil, ainda não é muito comum ter essa questão do rodízio, mas, se você pegar na Europa, tem muito isso de você descansar um atleta, de jogar um pouco menos do que normalmente joga. Enfim, isso é algo que, na Europa, é mais comum no começo da temporada. E o Pepa tem essa questão de trazer isso. A gente respeita os companheiros, a oportunidade de cada um. Eu acho que isso eleva, obviamente, o nível da equipe”, pontuou.

“Essa variação de características é muito importante. Tem jogos que você precisa de um ponta mais vertical, mais agudo. Tem hora que você vai precisar de um ponta que é mais meia para segurar e controlar mais o jogo. É muito bom para o treinador, muito bom para a equipe”, completou.

Pablo foi titular na goleada do Sport diante do Moto Club, por 5x0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Anteriormente, tinha entrado no decorrer de três partidas. Ao todo, já balançou as redes três vezes em 2025. No Leão, o atleta briga por posição com Gonçalo Paciência.

Portões fechados

Classificado para as quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Sport não poderá contar com a torcida no jogo que vale vaga na semifinal. Por decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o duelo será de portões fechados por conta do Carnaval.

“Eu nem sabia disso, estou sabendo agora. Obviamente que é muito difícil a gente jogar sem a nossa torcida. Eu me lembro da pandemia e não era legal jogar os jogos sem torcida. Acho que faltava um ingrediente muito importante com o torcedor, e tenho certeza que, nesse jogo, faltará. Não vai ser legal jogar de portões fechados. Com certeza fará muita falta o torcedor para o espetáculo”, lamentou.

O Sport é o atual quarto colocado do Estadual, com 12 pontos. No sábado (22), a equipe visita o Petrolina, lanterna e já rebaixado, com três pontos, no Paulo Coelho. Se permanecer nessa posição, o Leão terá o direito de jogar na Ilha do Retiro. Ficando em quinto ou sexto, atuará como visitante.

