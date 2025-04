Pablo vira baixa no Sport e Pepa pode ter que improvisar ataque; veja provável escalação

A- A+

O Sport perdeu mais um jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após deixar o campo contra o Vasco com dores na coxa esquerda, o atacante Pablo foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor e está entregue ao departamento médico. Assim, o atleta está fora do confronto diante do RB Bragantino, na Ilha do Retiro, às 19h desta quarta-feira (16), pela quarta rodada.

Com a ausência de Pablo, o técnico Pepa não contará com centroavantes para o compromisso deste meio de semana. Gonçalo Paciência está na transição física, enquanto Arthur Sousa não pode entrar em campo por ter vínculo com a equipe paulista.

Sem o trio, quem deve ser acionado para atuar dentro da área é Carlos Alberto. Ausente no final de semana, o atacante se recuperou de uma virose e está à disposição da comissão técnica. Lenny Lobato também pode ser utilizado na função.

Além das baixas no setor ofensivo, o Sport ainda terá outros desfalques para o duelo com o Massa Bruta. Assim como Arthur Sousa, Lucas Cunha está emprestado ao Sport pelo clube paulista e não pode ser utilizado. Antônio Carlos, na transição física, é mais um fora da partida. Nas laterais, Dalbert e Igor Cariús sofrem com problemas na panturrilha e coxa, respectivamente.

Diante das inúmeras ausências, Pepa deve escalar o time com Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Matheus Alexandre; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Carlos Alberto (Lenny Lobato).

Veja também