Sport Pablo pede "personalidade" para Sport dar volta por cima no Brasileiro Recuperado de lesão, atacante reforça o Leão diante do Fluminense, neste sábado (3), no Rio de Janeiro

Neste sábado (3), o Sport visita o Fluminense, pela sétima rodada do Brasileiro, às 18h30, no Maracanã. Com o Leão na lanterna e ainda sem vencer no campeonato, o atacante Pablo acredita que o momento pede mais "personalidade" do grupo. Recuperado de lesão na coxa, ele reforça o time no Rio de Janeiro.

"O momento não é bom. Muito pelo contrário, estamos mal na competição. Não começamos da forma que queríamos, temos que primeiro saber disso e identificar isso, não tem como falar mentiras. Só nós podemos mudar vencendo jogos, conquistando vitórias. Só assim você sai de um momento ruim", iniciou.

"Temos que ter a consciência que precisamos melhorar, evoluir, ter confiança. É difícil falar de confiança quando se vem de derrotas, mas temos que ter personalidade e coragem para poder conquistar as vitórias. Temos que melhorar como grupo. Fizemos um bom Estadual sendo campeões e depois não começamos bem o campeonato (Brasileiro)", seguiu.

Projetando o confronto com o Fluminense longe do Recife, Pablo ressaltou a semana livre para Pepa fazer ajustes na equipe. De acordo com o camisa 92, a equipe está determinada em buscar os três pontos no Maracanã.

"A semana de trabalho foi boa, todo mundo sabe da importância que é esse jogo. Foi muito boa a semana de treinamento, de preparação, e temos que ir lá para fazer um grande jogo. Tenho a certeza que a equipe está concentrada e focada para buscar a vitória, porque a gente precisa muito", salientou o jogador.

