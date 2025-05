"Temos que acreditar em nós", fala Pablo sobre momento do Sport no Brasileirão

A- A+

Reagir. Esta palavra tem sido usada rodada após rodada no Sport, desde o início do Campeonato Brasileiro da Série A. Único clube que ainda não venceu na competição, o Rubro-negro está afundado na lanterna, com apenas três pontos, depois de dez jogos disputados até o momento.

Em entrevista concecida à comunicação do clube e enviada à imprensa, o atacante Pablo afirmou ser "chato" bater na mesma tecla e garantiu que a equipe precisa mudar o cenário o mais rápido possível dentro do certame.

"Estou sendo até chato de falar que nosso momento é ruim, mas a gente precisa mudar isso o quanto antes. Já falamos aqui: "Ah, tem que mudar a chave", mas mentalmente temos que ser fortes para superar as adversidades", pontuou o camisa 92.

Ainda de acordo com o artilheiro do clube na temporada, com sete gols, muita gente já dá o Sport como o primeiro rebaixado à Série B, diante do mau início de Brasileiro. Para contrariar os pessimistas, Pablo acredita que o momento é de todos na Ilha se blindarem para reagir na temporada.

"Tirando a torcida, quem trabalha no clube, os jogadores, a comissão e a diretoria, acho que o restando do Brasil inteiro pensa que nós já caímos para a Segunda Divisão. Eu não acredito nisso, tenho certeza que a torcida não acredita nisso. Temos que acreditar em nós, acreditar que é possível. Quando todos pensam uma coisa, a gente tem que pensar outra, e sabemos que é importante começar a vencer o mais rápido possível. Tem 28 rodadas ainda", enfatizou.

Buscando dar início à reação, o Sport volta a entrar em campo neste domingo (1º). Na oportunidade, visita o Mirassol, no Maião, às 11h, pela 11ª rodada. Para Pablo, se a equipe conseguir repetir a performance demonstrada no primeiro tempo contra o Internacional, tem tudo para voltar para o Recife com os três pontos.

"É um jogo que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e buscar a vitória. A gente precisa muito ganhar o jogo, temos que ir com essa mentalidade, enfatizou. "Tem que ser uma partida nos moldes que foi, na minha opinião, contra o Inter, principalmente o primeiro tempo, com muita energia, muita entrega, dedicação e concentração", finalizou.

