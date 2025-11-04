Pablo Vitório quer Hélio dos Anjos como técnico do Náutico e projeta melhorias nos Aflitos

A- A+

Hélio dos Anjos é um nome de consenso no Náutico. Seja pela atual gestão, liderada por Bruno Becker, ou pela oposição, que concorrerá ao pleito do próximo dia 30 com Pablo Vitório como cabeça de chapa do grupo Náutico Unido, e Gilberto Kabbaz como vice. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o tabelião em Petrolina afirmou ser "admirador" do treinador responsável por levar o Alvirrubro de volta à Série B do futebol brasileiro.

"Não é uma ideia, é a única ideia (manter Hélio). Não temos um plano B para Hélio dos Anjos, sou um admirador dele. Sem dúvida nenhuma, o grande acerto da atual gestão chama-se professor Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos", pontuou o candidato.

Diante de informações divulgadas nos últimos dias nas redes sociais, Pablo Vitório ainda descartou qualquer possibilidade de ter conversado com Lisca para reassumir o comando do Timbu. O membro da oposição tratou a especulação como "fake news", e pontuou que todo planejamento do futebol, em caso de vitória no pleito, passará pelas mãos de Hélio dos Anjos, caso o treinador aceite comandar o clube durante sua gestão.

"Caso consigamos vencer essa eleição, temos a intenção de renovar com o treinador Hélio dos Anjos. Quem quer que seja o gestor, no que se refere ao futebol do clube, é ouvir o nosso treinador, ouvir Guilherme dos Anjos. Essa restruturação passa por esses profissionais. A gente precisa entender como melhorar, é preciso ter expertise, aprender com essas pessoas e promover as modificações em conjunto com esses profissionais", enfatizou.

"Nós não temos plano B, tá? Foram veiculadas informações que nos ligava ao nome de Lisca. Nunca sequer pensamos em Lisca e em nenhum treinador que não seja o professor Hélio dos Anjos", prosseguiu.

Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, da chapa Náutico Unido. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Aflitos

Fora das quatro linhas, uma das principais pautas de Pablo Vitório é a realização de melhorias no Estádio dos Aflitos. Segundo o candidato da Náutico Unido, é necessário que a casa alvirrubra esteja preparado para receber jogos da Série B, competição que traz ainda mais visibilidade para o clube.

"Algumas coisas no estádio dos Aflitos precisam melhorar urgentemente. Em geral, é a iluminação, os vestiários... Mas há outras coisas que precisam ser modernizadas. O trablho de manutenção, de recuperação do gramado, do tratamento ao sócio. É proporcionar uma experiência de mais qualidade ao sócio em dias de jogos. Não precisa ser SAF para fazer isso", salientou.

Em forma de crítica a atual gestão de Bruno Becker, o tabelião ainda relembra que em 2018, ano em que o clube voltou para o estádio, obras foram feitas com ajuda de investidores, e acredita que com "competência" a casa alvirrubra pode ganhar uma nova cara.

"Voltamos para o nosso caldeirão estando na Série C. Então, não pode servir de desculpa o nosso patrimônio se encontrar do jeito que está. É preciso ter competência, é preciso trabalhar aquilo que o Náutico precisa. Não se pode abandonar as coisas", finalizou.

