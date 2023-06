Pacajus x Santa Cruz: veja onde assistir e escalações

A- A+

Empolgado com a sequência de seis jogos sem perder, sendo quatro deles sem ser vazado, o Santa Cruz visita neste sábado (17), às 19h, o Pacajus, no estádio Ronaldão. Líder do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, a Cobra Coral pegará outro adversário que está na parte de cima da tabela - os cearenses estão em segundo, com 14.

Para o confronto, o Santa Cruz não terá os laterais Rhuan Rodrigues e Marcus Vinícius, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com os desfalques, o técnico Felipe Conceição já confirmou quem serão os substitutos.

"Vão jogar os que entraram contra o Globo. Não vou mudar. Entrarão Léo e Ítalo Silva. Léo tem jogado mais vezes. Já Ítalo cresceu na questão defensiva. Era algo que eu pegava no pé dele. Ele era muito bom à frente, mas defensivamente tinha dificuldade em compor linha de quatro. Ele cresceu nessa parte e é um atleta importante para gente", afirmou o treinador. Em compensação, o meia Nadson cumpriu suspensão automática e retorna ao time.

Onde assistir?

O jogo entre Pacajus e Santa Cruz será transmitido no F.Sports.TV

Prováveis escalações

Pacajus

Jailson , Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr. e Guto; Jó, Vinícius, Diego Viana e Alan Fabrício; Edson Reis e Willian Anicete. Técnico: Wladimir de Jesus

Santa Cruz

Michael; Léo Fernandes, Eduardo Guedes, Yan Oliveira e Ítalo Silva; Emerson Souza, Nadson (Fabrício) e Pingo; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição.

Local: Ronaldão (Pacajus/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG). Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho e Yuri Rodrigues Cunha (ambos do CE)

