BASQUETE Pacers tentam, mas 40 pontos de Jalen Williams colocam Oklahoma a uma vitória do título da NBA Thunder evita reação de Indiana no fim, faz 120 a 109 e fica uma vitória do troféu Larry O'Brien

O Oklahoma City Thunder tem o MVP Shai Gilgeous-Alexander, mas todo protagonista precisa de um co-protagonista de peso para brigar pelo título da NBA. Mais uma vez, Jalen Williams, o "JDub", mostrou que é o dono desse papel: em exibição marcante nesta segunda-feira, o ala fez incríveis 40 pontos para garantir a vitória dos donos da casa por 120 a 109 sobre o Indiana Pacers no jogo 5 das finais, que deu a vantagem ao Thunder na série, agora em 3 a 2.

Shai, Williams e companhia estão a uma vitória do título da NBA. A primeira chance é na quinta-feira, fora de casa, às 21h30. Se Indiana empatar, a série será definida no jogo 7, no Paycom Center, em Oklahoma, no domingo.





Além dos 40 pontos de Jalen, Shai ainda marcou 31 na combinação para 71 da dupla. Do lado do Indiana, Siakam foi um guerreiro solitário no ataque. Fez 28 pontos em jogo pobre de seus companheiros. Sexto homem, TJ McConnell viveu bons momentos na noite e contribuiu com 18 pontos para os Pacers.

Intensidade de OKC

Jogando em casa, Oklahoma impôs seu ritmo desde o início da partida. Intensidade defensiva e transição veloz puniram os sete turnovers de um Pacers que se via sem soluções ofensivas. Para piorar, o time de Indiana ainda cometia falhas e faltas bobas, que fizeram o técnico Rick Carlisle se irritar à beira da quadra.

Principal criador dos visitantes, o armador Tyrese Haliburton, que vinha mal na partida, ainda virou preocupação no fim do primeiro quarto, quando foi direto para o vestiário e voltou com proteção e uma aparente bolsa de gelo na panturrilha direita, apesar de seguir sendo acionado por Carlisle. Com 16 minutos em quadra, ele terminou a primeira metade da partida zerado — só abriria a contagem com 21 minutos em quadra. Siakam era o melhor dos visitantes, com 10 pontos.

Do lado dos donos da casa, Jalen Williams e Shai Gilgeous Alexander viviam grande noite. Aceleravam e encontravam a cesta num mínimo espaço que os Pacers davam. Combinaram para 29, com 16 de Jalen e 13 de SGA no 59 a 45 parcial após o fim do segundo quarto. Cason Wallace e Aaron Wiggins também foram importantes com três acertos em quatro tentativas na bola tripla.

Indiana ensaia reação, mas morre na praia

O terceiro quarto trouxe mais equilíbrio da partida muito graças a TJ McConnell. O experiente armador, que tem ganhado cada vez mais minutos na série, não só aproveitou os espaços na defesa dos donos da casa e os rebotes, como também esquentou e virou o até então maior pontuador dos Pacers na partida, com 18 pontos. A grande atuação do camisa 9 ajudou a vantagem a terminar em oito pontos rumo ao último quarto.

Como em três dos quatro jogos dessa série, os 12 minutos finais trouxeram as maiores emoções. Os Pacers acordaram e forçaram os erros de Oklahoma no ataque. Aproveitaram erro na saída de bola para cortar para 92 a 86 e chegaram a diminuir a diferença para dois pontos em belo arremesso de três de Siakam advindos de contra-ataque após bola tripla errada forçada por Shai.

Mas quando tudo parecia indicar o empate, os Pacers derreteram. Erraram passes e cometeram turnovers em sequência. JDub não perdoou e punia quase todas as perdas de posse com intensidade ofensiva, confiança e muita precisão nas invasões ao garrafão e nos arremessos. Se o Thunder vê as suas mãos chegarem perto da troféu Larry O'Brien, as do camisa 8 foram as principais entre elas nesta noite.

