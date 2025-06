Pachuca mira Neymar para o Mundial de Clubes, diz jornal

A- A+

Em uma movimentação surpreendente que tem repercutido no mercado internacional, o Pachuca, do México, estuda a contratação do atacante Neymar para disputar o novo Mundial de Clubes da Fifa, marcado para 2025, nos Estados Unidos.



De acordo com o jornal espanhol Marca, a possível chegada do brasileiro ao futebol mexicano, ainda que temporária, é vista pela diretoria do clube como uma oportunidade histórica, tanto esportiva quanto comercial.





Segundo o periódico, a ideia seria contar com Neymar por um curto período, apenas durante a competição, o que não exigiria um vínculo de longo prazo. O formato do torneio, que terá 32 equipes e acontece em formato inédito, permite a inscrição de reforços pontuais, o que abre caminho para negociações fora do convencional.

O interesse do Pachuca, apesar de ainda não formalizado publicamente, foi ventilado como parte de uma estratégia de posicionamento internacional. O clube de Hidalgo, um dos mais estruturados do país, já iniciou contatos preliminares e teria avaliado a operação como viável, dependendo do aval do staff do jogador e de sua recuperação física.

O contrato de Neymar com o Santos termina em 30 de junho. De acordo com o jornal mexicano Juan Futbol, o outro problema é que ele solicitou um contrato líquido de US$ 5 milhões ao Pachuca. Com isso, o brasileiro seria o jogador mais bem pago da história da Liga MX.

